https://ria.ru/20240102/mvd-1919464816.html

Полиция в Кургане проверяет данные об измученном олене, катающем детей

Полиция в Кургане проверяет данные об измученном олене, катающем детей - РИА Новости, 02.01.2024

Полиция в Кургане проверяет данные об измученном олене, катающем детей

Полиция проверяет информацию о жестоком обращении с животным в Кургане, сообщила во вторник пресс-служба УМВД России по региону. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T14:03

2024-01-02T14:03

2024-01-02T14:43

происшествия

курган

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892497848_0:0:3532:1987_1920x0_80_0_0_a176cce21e4f3f1e3f7a147655d5e390.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 2 янв – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о жестоком обращении с животным в Кургане, сообщила во вторник пресс-служба УМВД России по региону. Как сообщается в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвящённой Кургану, на площади в Кургане измученный олень из последних сил катает детей. "По данному факту информация зарегистрирована в дежурной части отдела полиции №1 УМВД России по г. Курган. Сотрудниками полиции проводится необходимая проверка, по результатам которой будет принято законное решение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231229/virus-1918878462.html

курган

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курган, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)