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Полиция в Кургане проверяет данные об измученном олене, катающем детей - РИА Новости, 02.01.2024
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14:03 02.01.2024 (обновлено: 14:43 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/mvd-1919464816.html
Полиция в Кургане проверяет данные об измученном олене, катающем детей
Полиция в Кургане проверяет данные об измученном олене, катающем детей - РИА Новости, 02.01.2024
Полиция в Кургане проверяет данные об измученном олене, катающем детей
Полиция проверяет информацию о жестоком обращении с животным в Кургане, сообщила во вторник пресс-служба УМВД России по региону. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T14:03
2024-01-02T14:43
происшествия
курган
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 янв – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о жестоком обращении с животным в Кургане, сообщила во вторник пресс-служба УМВД России по региону. Как сообщается в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвящённой Кургану, на площади в Кургане измученный олень из последних сил катает детей. "По данному факту информация зарегистрирована в дежурной части отдела полиции №1 УМВД России по г. Курган. Сотрудниками полиции проводится необходимая проверка, по результатам которой будет принято законное решение", - говорится в сообщении.
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происшествия, курган, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Курган, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция в Кургане проверяет данные об измученном олене, катающем детей

МВД: полиция проверяет информацию о жестоком обращении с оленем в Кургане

© РИА Новости / Владимир АстапковичОлень
Олень - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Олень. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 янв – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о жестоком обращении с животным в Кургане, сообщила во вторник пресс-служба УМВД России по региону.
Как сообщается в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвящённой Кургану, на площади в Кургане измученный олень из последних сил катает детей.
«
"По данному факту информация зарегистрирована в дежурной части отдела полиции №1 УМВД России по г. Курган. Сотрудниками полиции проводится необходимая проверка, по результатам которой будет принято законное решение", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКурганРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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