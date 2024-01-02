https://ria.ru/20240102/moskva-1919469553.html

Москвичи истратили в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем обычно

Москвичи истратили в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем обычно - РИА Новости, 02.01.2024

Москвичи истратили в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем обычно

Москвичи израсходовали в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем в обычные дни, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T14:49

2024-01-02T14:49

2024-01-02T14:49

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Москвичи израсходовали в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем в обычные дни, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Традиционно в новогоднюю ночь столица от режима максимального водопотребления за очень короткое время переходит к минимальному: так, 31 декабря показатели потребления воды составили 2,96 миллиона кубических метров, а 1 января – 2,28 миллиона кубических метров. Это на 23% ниже", - говорится в сообщении. Отмечается, что система водоснабжения, как и другие системы жизнеобеспечения города, в новогоднюю ночь работала без сбоев. Внештатных ситуаций на сетях не зафиксировано. "Все столичные системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности. Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей. Сегодня резерв по водоснабжению составляет свыше 50%", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

https://realty.ria.ru/20240102/rosseti-1919461140.html

https://ria.ru/20240101/moskva-1919380534.html

москва

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москва, петр бирюков