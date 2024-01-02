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Москвичи истратили в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем обычно - РИА Новости, 02.01.2024
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14:49 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/moskva-1919469553.html
Москвичи истратили в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем обычно
Москвичи истратили в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем обычно - РИА Новости, 02.01.2024
Москвичи истратили в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем обычно
Москвичи израсходовали в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем в обычные дни, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T14:49
2024-01-02T14:49
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Москвичи израсходовали в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем в обычные дни, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Традиционно в новогоднюю ночь столица от режима максимального водопотребления за очень короткое время переходит к минимальному: так, 31 декабря показатели потребления воды составили 2,96 миллиона кубических метров, а 1 января – 2,28 миллиона кубических метров. Это на 23% ниже", - говорится в сообщении. Отмечается, что система водоснабжения, как и другие системы жизнеобеспечения города, в новогоднюю ночь работала без сбоев. Внештатных ситуаций на сетях не зафиксировано. "Все столичные системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности. Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей. Сегодня резерв по водоснабжению составляет свыше 50%", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
https://realty.ria.ru/20240102/rosseti-1919461140.html
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москва, петр бирюков
Москва, Петр Бирюков
Москвичи истратили в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем обычно

Москвичи израсходовали в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем обычно

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Москвичи израсходовали в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем в обычные дни, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Традиционно в новогоднюю ночь столица от режима максимального водопотребления за очень короткое время переходит к минимальному: так, 31 декабря показатели потребления воды составили 2,96 миллиона кубических метров, а 1 января – 2,28 миллиона кубических метров. Это на 23% ниже", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что система водоснабжения, как и другие системы жизнеобеспечения города, в новогоднюю ночь работала без сбоев. Внештатных ситуаций на сетях не зафиксировано.
"Все столичные системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности. Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей. Сегодня резерв по водоснабжению составляет свыше 50%", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
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