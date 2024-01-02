https://ria.ru/20240102/moskva-1919469553.html
Москвичи истратили в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем обычно
Москвичи истратили в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем обычно - РИА Новости, 02.01.2024
Москвичи истратили в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем обычно
Москвичи израсходовали в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем в обычные дни, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T14:49
2024-01-02T14:49
2024-01-02T14:49
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918953591_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_13a916781956f1af31ce75561fac5310.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Москвичи израсходовали в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем в обычные дни, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Традиционно в новогоднюю ночь столица от режима максимального водопотребления за очень короткое время переходит к минимальному: так, 31 декабря показатели потребления воды составили 2,96 миллиона кубических метров, а 1 января – 2,28 миллиона кубических метров. Это на 23% ниже", - говорится в сообщении. Отмечается, что система водоснабжения, как и другие системы жизнеобеспечения города, в новогоднюю ночь работала без сбоев. Внештатных ситуаций на сетях не зафиксировано. "Все столичные системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности. Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей. Сегодня резерв по водоснабжению составляет свыше 50%", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
https://realty.ria.ru/20240102/rosseti-1919461140.html
https://ria.ru/20240101/moskva-1919380534.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918953591_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_85c1a0ae8e4ee623338546c4864942b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москвичи истратили в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем обычно
Москвичи израсходовали в новогоднюю ночь на четверть меньше воды, чем обычно