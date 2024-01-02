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Россиян предупредили об активизации мошенников в праздничные дни - РИА Новости, 02.01.2024
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12:15 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/moshenniki-1919450348.html
Россиян предупредили об активизации мошенников в праздничные дни
Россиян предупредили об активизации мошенников в праздничные дни - РИА Новости, 02.01.2024
Россиян предупредили об активизации мошенников в праздничные дни
Активность мошенников в новогодние праздники возрастает, а одной из самых популярных схем является рассылка фишинговых писем с рекламными предложениями или... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T12:15
2024-01-02T12:15
технологии
сергей липовой
новый год
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Активность мошенников в новогодние праздники возрастает, а одной из самых популярных схем является рассылка фишинговых писем с рекламными предложениями или уведомлениями от якобы надежных источников: известных брендов, банков или госструктур, рассказал РИА Новости директор по информационным технологиям "EdgeЦентр" Сергей Липов. "В период праздников интенсивность мошеннической активности значительно возрастает. Одной из наиболее популярных схем является фишинговая рассылка - это когда злоумышленники отправляют письма, например, с рекламными предложениями или уведомлениями будто от надежных источников. Они создают письма, имитирующие официальную переписку с известными брендами, банками или даже государственными структурами", - сказал Липов. Основная цель мошенников - кража данных, в том числе логинов, паролей и информации о финансах. Для этого они применяют разные методы, в том числе отправляют письма с предложением купить билеты на новогодние елки или в театр по сниженным ценам. Ссылка, которая указана в таком сообщении, как правило, ведет на фейковый сайт, имитирующий настоящий. В фишинговых письмах могут быть указаны все логотипы и даже подписи, похожие на оригинальные. Обычно в подобных рассылках сообщается о "срочных" проблемах, которые требуют внимания пользователя здесь и сейчас, или об "ограниченных" специальных предложениях. Эксперт заметил, что недавно мошенники запустили массовую рассылку, воспользовавшись тем, что Большой театр возобновил продажу билетов на спектакль "Щелкунчик". Они создали фишинговую страницу, чтобы красть личные данные пользователей, которые те вводили. Примечательно, что адрес веб-сайта, созданного мошенниками, отличался от настоящего лишь одной буквой - слово bolshoi на фейковой странице было написано как bolshoy. Липов советует внимательно и критично относиться к любой информации из электронных писем. Чтобы снизить риск фишинговых атак, следует игнорировать незнакомых отправителей, не открывать ссылки, указанные в письмах, и не верить слишком выгодным условиям в них. Важно убедиться в достоверности адреса сайта в браузере, а для большей надежности - установить антивирусную программу.
https://ria.ru/20231227/aferisty-1918574954.html
https://ria.ru/20231223/moshenniki-1917612058.html
https://ria.ru/20231225/itogi-1917852433.html
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технологии, сергей липовой, новый год
Технологии, Сергей Липовой, Новый год
Россиян предупредили об активизации мошенников в праздничные дни

Эксперт Липов: мошенники в праздники чаще рассылают фишинговые письма с рекламой

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка смотрит в смартфон
Девушка смотрит в смартфон - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Активность мошенников в новогодние праздники возрастает, а одной из самых популярных схем является рассылка фишинговых писем с рекламными предложениями или уведомлениями от якобы надежных источников: известных брендов, банков или госструктур, рассказал РИА Новости директор по информационным технологиям "EdgeЦентр" Сергей Липов.
"В период праздников интенсивность мошеннической активности значительно возрастает. Одной из наиболее популярных схем является фишинговая рассылка - это когда злоумышленники отправляют письма, например, с рекламными предложениями или уведомлениями будто от надежных источников. Они создают письма, имитирующие официальную переписку с известными брендами, банками или даже государственными структурами", - сказал Липов.
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В фишинговых письмах могут быть указаны все логотипы и даже подписи, похожие на оригинальные. Обычно в подобных рассылках сообщается о "срочных" проблемах, которые требуют внимания пользователя здесь и сейчас, или об "ограниченных" специальных предложениях.
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Липов советует внимательно и критично относиться к любой информации из электронных писем. Чтобы снизить риск фишинговых атак, следует игнорировать незнакомых отправителей, не открывать ссылки, указанные в письмах, и не верить слишком выгодным условиям в них. Важно убедиться в достоверности адреса сайта в браузере, а для большей надежности - установить антивирусную программу.
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