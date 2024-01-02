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Российские войска отразили шесть атак ВСУ на двух направлении - РИА Новости, 02.01.2024
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13:12 02.01.2024 (обновлено: 13:41 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/mo-1919456918.html
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на двух направлении
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на двух направлении - РИА Новости, 02.01.2024
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на двух направлении
ВСУ потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 200 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T13:12
2024-01-02T13:41
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 200 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп 21-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям 4-й танковой, 14-й, 44-й механизированных бригад и 103-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Вишневое и Песчаное Харьковской области.&quot;В результате уничтожено свыше 115 военнослужащих, три танка, девять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30&quot;, - сказали в министерстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады нацгвардии Украины, 100-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Торское Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 90 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, 12 автомобилей, а также гаубица Д-30", - отметили в Минобороны.
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безопасность, россия, сша, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на двух направлении

МО: ВС РФ отразили 6 атак ВСУ на Купянском направлении, Киев потерял 200 военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 200 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп 21-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям 4-й танковой, 14-й, 44-й механизированных бригад и 103-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Вишневое и Песчаное Харьковской области.
«

"В результате уничтожено свыше 115 военнослужащих, три танка, девять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30", - сказали в министерстве.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады нацгвардии Украины, 100-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Торское Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества.
"Потери противника составили до 90 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, 12 автомобилей, а также гаубица Д-30", - отметили в Минобороны.
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