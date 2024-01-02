https://ria.ru/20240102/mo-1919456918.html

Российские войска отразили шесть атак ВСУ на двух направлении

Российские войска отразили шесть атак ВСУ на двух направлении - РИА Новости, 02.01.2024

Российские войска отразили шесть атак ВСУ на двух направлении

ВСУ потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 200 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T13:12

2024-01-02T13:12

2024-01-02T13:41

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сша

вооруженные силы украины

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1bab54e837aec5d82977aa4ee99407a6.jpg

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 200 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп 21-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям 4-й танковой, 14-й, 44-й механизированных бригад и 103-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Вишневое и Песчаное Харьковской области."В результате уничтожено свыше 115 военнослужащих, три танка, девять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30", - сказали в министерстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады нацгвардии Украины, 100-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Торское Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 90 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, 12 автомобилей, а также гаубица Д-30", - отметили в Минобороны.

россия

сша

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, сша, вооруженные силы украины, харьковская область