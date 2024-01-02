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Минобороны сообщило подробности схода боеприпаса в Воронежской области
Минобороны сообщило подробности схода боеприпаса в Воронежской области - РИА Новости, 02.01.2024
Минобороны сообщило подробности схода боеприпаса в Воронежской области
Сход боеприпаса произошел в Воронежской области при выполнении полета самолета ВКС, никто не пострадал, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T11:32
2024-01-02T11:32
2024-01-02T11:32
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происшествия
воронежская область
россия
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сход боеприпаса произошел в Воронежской области при выполнении полета самолета ВКС, никто не пострадал, сообщает Минобороны России. "Второго января 2024 года около 9.00 мск при выполнении полета самолета Воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Пострадавших нет. В результате происшествия получили повреждение шесть частных строений. Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов", - говорится в сообщении.
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происшествия, воронежская область, россия, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Россия, Воздушно-космические силы России
Минобороны сообщило подробности схода боеприпаса в Воронежской области
МО: сход боеприпаса произошел в Воронежской области при полете самолета ВКС РФ