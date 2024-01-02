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Минобороны сообщило подробности схода боеприпаса в Воронежской области

Минобороны сообщило подробности схода боеприпаса в Воронежской области - РИА Новости, 02.01.2024

Минобороны сообщило подробности схода боеприпаса в Воронежской области

Сход боеприпаса произошел в Воронежской области при выполнении полета самолета ВКС, никто не пострадал, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T11:32

2024-01-02T11:32

2024-01-02T11:32

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

россия

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сход боеприпаса произошел в Воронежской области при выполнении полета самолета ВКС, никто не пострадал, сообщает Минобороны России. "Второго января 2024 года около 9.00 мск при выполнении полета самолета Воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Пострадавших нет. В результате происшествия получили повреждение шесть частных строений. Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов", - говорится в сообщении.

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронежская область, россия, воздушно-космические силы россии