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Минобороны сообщило подробности схода боеприпаса в Воронежской области - РИА Новости, 02.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:32 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/mo-1919446259.html
Минобороны сообщило подробности схода боеприпаса в Воронежской области
Минобороны сообщило подробности схода боеприпаса в Воронежской области - РИА Новости, 02.01.2024
Минобороны сообщило подробности схода боеприпаса в Воронежской области
Сход боеприпаса произошел в Воронежской области при выполнении полета самолета ВКС, никто не пострадал, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T11:32
2024-01-02T11:32
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
россия
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сход боеприпаса произошел в Воронежской области при выполнении полета самолета ВКС, никто не пострадал, сообщает Минобороны России. "Второго января 2024 года около 9.00 мск при выполнении полета самолета Воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Пострадавших нет. В результате происшествия получили повреждение шесть частных строений. Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов", - говорится в сообщении.
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происшествия, воронежская область, россия, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Россия, Воздушно-космические силы России
Минобороны сообщило подробности схода боеприпаса в Воронежской области

МО: сход боеприпаса произошел в Воронежской области при полете самолета ВКС РФ

© РИА Новости / Андрей Катаев | Перейти в медиабанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Андрей Катаев
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Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сход боеприпаса произошел в Воронежской области при выполнении полета самолета ВКС, никто не пострадал, сообщает Минобороны России.
«
"Второго января 2024 года около 9.00 мск при выполнении полета самолета Воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Пострадавших нет. В результате происшествия получили повреждение шесть частных строений. Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьРоссияВоздушно-космические силы России
 
 
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