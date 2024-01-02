https://ria.ru/20240102/mechta-1919421014.html
Командующий ВДВ исполнил мечту сына погибшего Героя России
Командующий ВДВ исполнил мечту сына погибшего Героя России - РИА Новости, 02.01.2024
Командующий ВДВ исполнил мечту сына погибшего Героя России
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту сына погибшего Героя России, сообщили... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T05:24
2024-01-02T05:24
2024-01-02T05:24
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ЛУГАНСК, 2 янв - РИА Новости. Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту сына погибшего Героя России, сообщили в Минобороны РФ. "В зоне проведения СВО командующий Воздушно-десантными войсками Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский снял с елки открытку и исполнил новогоднее пожелание девятилетнего Кирилла Сычева из Московской области, который мечтает о ноутбуке для учебы", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что свою мечту мальчик изложил в письме к Деду Морозу. "Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Кирилл Сычев, мне 9 лет. Учусь я хорошо, еще люблю футбол. Занимаюсь в футбольном клубе "Витязь". И еще я капитан команды, нападающий. У меня много грамот, и я хочу быть военным, как мой папа. Я очень скучаю по нему и горжусь, что мой папа – Герой России! Папа обещал мне на Новый год подарить ноутбук, но он погиб на войне, поэтому я хочу попросить тебя, Дедушка Мороз, подарить на Новый год ноутбук для учебы. Спасибо, что ты исполнишь желание детей, и обещаю быть еще лучше в новом году! С Новым годом!" - написал ребенок в послании. В Минобороны сообщили, что Теплинский исполнил желание мальчика. "Дорогой Кирилл, твое желание будет исполнено. По поручению Деда Мороза тебе будет отправлен подарок. С Новым годом! Удачи тебе, везения, терпения в этом новом году! Слушать свою маму и быть достойным своего отца! С праздником тебя!" - сказал командующий ВДВ, обращаясь с поздравлением к Кириллу.
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россия, московская область (подмосковье), михаил теплинский, дед мороз, воздушно-десантные войска россии, общество, вооруженные силы рф
Россия, Московская область (Подмосковье), Михаил Теплинский, Дед Мороз, Воздушно-десантные войска России, Общество, Вооруженные силы РФ
Командующий ВДВ исполнил мечту сына погибшего Героя России
Командующий ВДВ исполнил мечту сына погибшего Героя России на "Елке желаний"
ЛУГАНСК, 2 янв - РИА Новости. Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту сына погибшего Героя России, сообщили в Минобороны РФ.
«
"В зоне проведения СВО командующий Воздушно-десантными войсками Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский снял с елки открытку и исполнил новогоднее пожелание девятилетнего Кирилла Сычева из Московской области, который мечтает о ноутбуке для учебы", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что свою мечту мальчик изложил в письме к Деду Морозу
.
"Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Кирилл Сычев, мне 9 лет. Учусь я хорошо, еще люблю футбол. Занимаюсь в футбольном клубе "Витязь". И еще я капитан команды, нападающий. У меня много грамот, и я хочу быть военным, как мой папа. Я очень скучаю по нему и горжусь, что мой папа – Герой России! Папа обещал мне на Новый год подарить ноутбук, но он погиб на войне, поэтому я хочу попросить тебя, Дедушка Мороз, подарить на Новый год ноутбук для учебы. Спасибо, что ты исполнишь желание детей, и обещаю быть еще лучше в новом году! С Новым годом!" - написал ребенок в послании.
В Минобороны сообщили, что Теплинский исполнил желание мальчика.
"Дорогой Кирилл, твое желание будет исполнено. По поручению Деда Мороза тебе будет отправлен подарок. С Новым годом! Удачи тебе, везения, терпения в этом новом году! Слушать свою маму и быть достойным своего отца! С праздником тебя!" - сказал командующий ВДВ
, обращаясь с поздравлением к Кириллу.
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