https://ria.ru/20240102/mchs-1919501825.html

В Пензенской области спасли шесть человек с колеса обозрения

В Пензенской области спасли шесть человек с колеса обозрения - РИА Новости, 02.01.2024

В Пензенской области спасли шесть человек с колеса обозрения

С остановившегося колеса обозрения в Пензенской области спасены шесть человек, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T18:55

2024-01-02T18:55

2024-01-02T19:43

пензенская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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МОСКВА/САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. С остановившегося колеса обозрения в Пензенской области спасены шесть человек, сообщили в МЧС России.Колесо обозрения высотой 35 метров остановилось в Пензенской области, на аттракционе находятся четыре человека, спасатели выехали на место, сообщили ранее в МЧС РФ."Сотрудники МЧС России спасли шесть человек с колеса обозрения в Пензенской области", - говорится в сообщении.Как уточнили журналистам в региональном главке МЧС, все шесть человек были в одной кабинке. "Сотрудники МЧС и спасатели Пензенского пожарно-спасательного центра при помощи лебедки и мужской силы сдвинули кабинки вниз и освободили людей", - сказали в пресс-службе главка.В ведомстве уточнили, что среди спасенных были подростки.

https://ria.ru/20230831/ventilyatory-1893297795.html

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пензенская область

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пензенская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия