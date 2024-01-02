Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области спасли шесть человек с колеса обозрения - РИА Новости, 02.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 02.01.2024 (обновлено: 19:43 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/mchs-1919501825.html
В Пензенской области спасли шесть человек с колеса обозрения
В Пензенской области спасли шесть человек с колеса обозрения - РИА Новости, 02.01.2024
В Пензенской области спасли шесть человек с колеса обозрения
С остановившегося колеса обозрения в Пензенской области спасены шесть человек, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T18:55
2024-01-02T19:43
пензенская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919501968_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_bfd085c7687345b7948d767ab29123a2.jpg
МОСКВА/САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. С остановившегося колеса обозрения в Пензенской области спасены шесть человек, сообщили в МЧС России.Колесо обозрения высотой 35 метров остановилось в Пензенской области, на аттракционе находятся четыре человека, спасатели выехали на место, сообщили ранее в МЧС РФ."Сотрудники МЧС России спасли шесть человек с колеса обозрения в Пензенской области", - говорится в сообщении.Как уточнили журналистам в региональном главке МЧС, все шесть человек были в одной кабинке. "Сотрудники МЧС и спасатели Пензенского пожарно-спасательного центра при помощи лебедки и мужской силы сдвинули кабинки вниз и освободили людей", - сказали в пресс-службе главка.В ведомстве уточнили, что среди спасенных были подростки.
https://ria.ru/20230831/ventilyatory-1893297795.html
https://ria.ru/20231226/mchs-1918164277.html
пензенская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919501968_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_45b142ffc192f0be8ec39606f39ce7c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пензенская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Пензенская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
В Пензенской области спасли шесть человек с колеса обозрения

МЧС: в Пензенской области спасли шесть человек с колеса обозрения

© Фото : МЧС России/TelegramСотрудники МЧС спасают людей с колеса обозрения в Пензенской области. 2 января 2024
Сотрудники МЧС спасают людей с колеса обозрения в Пензенской области. 2 января 2024 - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС спасают людей с колеса обозрения в Пензенской области. 2 января 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА/САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. С остановившегося колеса обозрения в Пензенской области спасены шесть человек, сообщили в МЧС России.
Колесо обозрения высотой 35 метров остановилось в Пензенской области, на аттракционе находятся четыре человека, спасатели выехали на место, сообщили ранее в МЧС РФ.
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
В МЧС рассказали, зачем нужен вентилятор на пожарах
31 августа 2023, 04:10
"Сотрудники МЧС России спасли шесть человек с колеса обозрения в Пензенской области", - говорится в сообщении.
Как уточнили журналистам в региональном главке МЧС, все шесть человек были в одной кабинке. "Сотрудники МЧС и спасатели Пензенского пожарно-спасательного центра при помощи лебедки и мужской силы сдвинули кабинки вниз и освободили людей", - сказали в пресс-службе главка.
В ведомстве уточнили, что среди спасенных были подростки.
Гирлянда - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
В МЧС рассказали об опасности старых гирлянд
26 декабря 2023, 13:39
 
Пензенская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала