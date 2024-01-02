https://ria.ru/20240102/mchs-1919501825.html
В Пензенской области спасли шесть человек с колеса обозрения
В Пензенской области спасли шесть человек с колеса обозрения - РИА Новости, 02.01.2024
В Пензенской области спасли шесть человек с колеса обозрения
С остановившегося колеса обозрения в Пензенской области спасены шесть человек, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T18:55
2024-01-02T18:55
2024-01-02T19:43
пензенская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА/САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. С остановившегося колеса обозрения в Пензенской области спасены шесть человек, сообщили в МЧС России.Колесо обозрения высотой 35 метров остановилось в Пензенской области, на аттракционе находятся четыре человека, спасатели выехали на место, сообщили ранее в МЧС РФ."Сотрудники МЧС России спасли шесть человек с колеса обозрения в Пензенской области", - говорится в сообщении.Как уточнили журналистам в региональном главке МЧС, все шесть человек были в одной кабинке. "Сотрудники МЧС и спасатели Пензенского пожарно-спасательного центра при помощи лебедки и мужской силы сдвинули кабинки вниз и освободили людей", - сказали в пресс-службе главка.В ведомстве уточнили, что среди спасенных были подростки.
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пензенская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Пензенская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
В Пензенской области спасли шесть человек с колеса обозрения
МЧС: в Пензенской области спасли шесть человек с колеса обозрения
МОСКВА/САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости.
С остановившегося колеса обозрения в Пензенской области спасены шесть человек, сообщили
в МЧС России.
Колесо обозрения высотой 35 метров остановилось в Пензенской области, на аттракционе находятся четыре человека, спасатели выехали на место, сообщили ранее в МЧС РФ.
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"Сотрудники МЧС России спасли шесть человек с колеса обозрения в Пензенской области", - говорится в сообщении.
Как уточнили журналистам в региональном главке МЧС, все шесть человек были в одной кабинке. "Сотрудники МЧС и спасатели Пензенского пожарно-спасательного центра при помощи лебедки и мужской силы сдвинули кабинки вниз и освободили людей", - сказали в пресс-службе главка.
В ведомстве уточнили, что среди спасенных были подростки.
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