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В Саратове из горевшего дома эвакуировали десять человек
В Саратове из горевшего дома эвакуировали десять человек - РИА Новости, 02.01.2024
В Саратове из горевшего дома эвакуировали десять человек
Многоквартирный четырехэтажный дом горел в Саратове, в результате один человек пострадал, еще 10, включая пятерых детей, эвакуированы, сообщили в областной... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T14:16
2024-01-02T14:16
2024-01-02T15:26
происшествия
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
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САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Многоквартирный четырехэтажный дом горел в Саратове, в результате один человек пострадал, еще 10, включая пятерых детей, эвакуированы, сообщили в областной пресс-службе главка МЧС. "Сегодня, 2 января, в 10.26 (09.26 мск) поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире четырехэтажного дома 49 на улице Ново-Астраханское шоссе города Саратова. Площадь пожара составила четыре квадратных метра, в доме создалось сильное задымление. Пожарные вскрыли дверь и вынесли из квартиры пенсионерку 1937 года рождения, женщина госпитализирована с отравлением продуктами горения. Всего из дома были эвакуированы 10 человек, из них пять детей", - сказали журналистам. В пресс-службе уточнили РИА Новости, что пожар уже потушен.Прокуратура региона в Telegram-канале отмечает, что ведомство контролирует ход и результаты проверки по факту пожара в квартире, в результате которого пострадала пожилая женщина.
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происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
В Саратове из горевшего дома эвакуировали десять человек
МЧС: многоквартирный дом горел в Саратове, пострадал человек, 10 эвакуированы