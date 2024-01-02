https://ria.ru/20240102/makron-1919422599.html

"Как он посмел". Во Франции ужаснулись поступком Макрона в новогоднем эфире

"Как он посмел". Во Франции ужаснулись поступком Макрона в новогоднем эфире - РИА Новости, 02.01.2024

"Как он посмел". Во Франции ужаснулись поступком Макрона в новогоднем эфире

В новогоднем обращении президент Франции Эммануэль Макрон оскорбил флаг своей страны, отодвинув его далеко на задний план, написал в соцсети X глава французской РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T06:25

2024-01-02T06:25

2024-01-02T08:13

в мире

франция

эммануэль макрон

флориан филиппо

евросоюз

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В новогоднем обращении президент Франции Эммануэль Макрон оскорбил флаг своей страны, отодвинув его далеко на задний план, написал в соцсети X глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Как он посмел! Флаг Франции позади Макрона исчез по его желанию! Флаг отнесен к остальным флагам далеко на фоне, а еще там висит сине-желтая тряпка ЕС. Убрать наш национальный флаг?!" — возмутился политик.По его словам, таким жестом Макрон доказал, что ненавидит Францию.Ранее во время ежегодных обращений французский флаг находился недалеко от Макрона, в некоторые года рядом с ним висел также влаг Евросоюза.

https://ria.ru/20240101/zelenskiy-1919389694.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, флориан филиппо, евросоюз