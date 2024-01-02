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"Как он посмел". Во Франции ужаснулись поступком Макрона в новогоднем эфире - РИА Новости, 02.01.2024
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06:25 02.01.2024 (обновлено: 08:13 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/makron-1919422599.html
"Как он посмел". Во Франции ужаснулись поступком Макрона в новогоднем эфире
"Как он посмел". Во Франции ужаснулись поступком Макрона в новогоднем эфире - РИА Новости, 02.01.2024
"Как он посмел". Во Франции ужаснулись поступком Макрона в новогоднем эфире
В новогоднем обращении президент Франции Эммануэль Макрон оскорбил флаг своей страны, отодвинув его далеко на задний план, написал в соцсети X глава французской РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T06:25
2024-01-02T08:13
в мире
франция
эммануэль макрон
флориан филиппо
евросоюз
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В новогоднем обращении президент Франции Эммануэль Макрон оскорбил флаг своей страны, отодвинув его далеко на задний план, написал в соцсети X глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Как он посмел! Флаг Франции позади Макрона исчез по его желанию! Флаг отнесен к остальным флагам далеко на фоне, а еще там висит сине-желтая тряпка ЕС. Убрать наш национальный флаг?!" — возмутился политик.По его словам, таким жестом Макрон доказал, что ненавидит Францию.Ранее во время ежегодных обращений французский флаг находился недалеко от Макрона, в некоторые года рядом с ним висел также влаг Евросоюза.
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в мире, франция, эммануэль макрон, флориан филиппо, евросоюз
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Евросоюз
"Как он посмел". Во Франции ужаснулись поступком Макрона в новогоднем эфире

Филиппо обвинил Макрона в осквернении флага Франции в новогоднем обращении

© Официальная страница Макрона в YoutubeКадр новогоднего обращение Эммануэля Макрона
Кадр новогоднего обращение Эммануэля Макрона
© Официальная страница Макрона в Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В новогоднем обращении президент Франции Эммануэль Макрон оскорбил флаг своей страны, отодвинув его далеко на задний план, написал в соцсети X глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
«
"Как он посмел! Флаг Франции позади Макрона исчез по его желанию! Флаг отнесен к остальным флагам далеко на фоне, а еще там висит сине-желтая тряпка ЕС. Убрать наш национальный флаг?!" — возмутился политик.
По его словам, таким жестом Макрон доказал, что ненавидит Францию.
Ранее во время ежегодных обращений французский флаг находился недалеко от Макрона, в некоторые года рядом с ним висел также влаг Евросоюза.
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В миреФранцияЭммануэль МакронФлориан ФилиппоЕвросоюз
 
 
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