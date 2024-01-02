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Экспаты смогут получить бессрочный вид на жительство в России с 7 января - РИА Новости, 02.01.2024
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15:25 02.01.2024
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Экспаты смогут получить бессрочный вид на жительство в России с 7 января
Экспаты смогут получить бессрочный вид на жительство в России с 7 января - РИА Новости, 02.01.2024
Экспаты смогут получить бессрочный вид на жительство в России с 7 января
Высококвалифицированным иностранным специалистам с 7 января 2024 года будет предоставляться право получения бессрочного вида на жительство в России. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T15:25
2024-01-02T15:25
общество
россия
мигранты
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Высококвалифицированным иностранным специалистам с 7 января 2024 года будет предоставляться право получения бессрочного вида на жительство в России. Соответствующие изменения ранее были внесены в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". "Вид на жительство выдается без ограничения срока действия высококвалифицированному специалисту, осуществляющему не менее двух лет трудовую деятельность в РФ в этом качестве, и членам его семьи при условии, что данный высококвалифицированный специалист и члены его семьи проживают в России", - говорится в документе. Изменения в федеральный закон вступят в силу с 7 января.
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общество, россия, мигранты
Общество, Россия, Мигранты
Экспаты смогут получить бессрочный вид на жительство в России с 7 января

Экспаты смогут получить бессрочный вид на жительство в РФ с 7 января 2024 года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Высококвалифицированным иностранным специалистам с 7 января 2024 года будет предоставляться право получения бессрочного вида на жительство в России.
Соответствующие изменения ранее были внесены в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
«
"Вид на жительство выдается без ограничения срока действия высококвалифицированному специалисту, осуществляющему не менее двух лет трудовую деятельность в РФ в этом качестве, и членам его семьи при условии, что данный высококвалифицированный специалист и члены его семьи проживают в России", - говорится в документе.
Изменения в федеральный закон вступят в силу с 7 января.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
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