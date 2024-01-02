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На Украине подожгли дом митрополита УПЦ Лонгина - РИА Новости, 02.01.2024
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Религия
 
20:38 02.01.2024 (обновлено: 21:01 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/longin-1919511300.html
На Украине подожгли дом митрополита УПЦ Лонгина
На Украине подожгли дом митрополита УПЦ Лонгина - РИА Новости, 02.01.2024
На Украине подожгли дом митрополита УПЦ Лонгина
Неизвестные совершили поджог дома настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина,... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T20:38
2024-01-02T21:01
религия
украина
ситуация вокруг упц
черновицкая область
православная церковь украины (пцу)
россия
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Неизвестные совершили поджог дома настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина, сообщается в Telegram-канале украинского общественного движения "Миряне". "Сегодня в четыре утра был совершен поджог дома митрополита Лонгина. Дом и имущество огнем было уничтожено полностью. Слава Богу, сам владыка не пострадал", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Миряне". В мае служба безопасности Украины обвинила монастыря митрополита Лонгина, который якобы "пренебрежительно" высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в разжигании межрелигиозной розни. В сентябре митрополит Лонгин получил обвинение, его дело было отправлено в суд. В начале ноября силовики пришли с обыском в Банченский монастырь в Черновицкой области на Украине. Настоятель монастыря митрополит Лонгин вместе с верующим встал на защиту своей обители. Он призвал силовиков, оцепивших монастырь, "заканчивать цирк" и оставить верующих в покое. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина
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украина, ситуация вокруг упц, черновицкая область, православная церковь украины (пцу), россия
Религия, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, Черновицкая область, Православная церковь Украины (ПЦУ), Россия
На Украине подожгли дом митрополита УПЦ Лонгина

На Украине подожгли дом митрополита УПЦ Лонгина, настоятель не пострадал

© Фото : Анжела РавлюкДом настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита УПЦ Лонгина, уничтоженный пожаром
Дом настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита УПЦ Лонгина, уничтоженный пожаром - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© Фото : Анжела Равлюк
Дом настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита УПЦ Лонгина, уничтоженный пожаром
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Неизвестные совершили поджог дома настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина, сообщается в Telegram-канале украинского общественного движения "Миряне".
"Сегодня в четыре утра был совершен поджог дома митрополита Лонгина. Дом и имущество огнем было уничтожено полностью. Слава Богу, сам владыка не пострадал", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Миряне".
В мае служба безопасности Украины обвинила монастыря митрополита Лонгина, который якобы "пренебрежительно" высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в разжигании межрелигиозной розни. В сентябре митрополит Лонгин получил обвинение, его дело было отправлено в суд. В начале ноября силовики пришли с обыском в Банченский монастырь в Черновицкой области на Украине. Настоятель монастыря митрополит Лонгин вместе с верующим встал на защиту своей обители. Он призвал силовиков, оцепивших монастырь, "заканчивать цирк" и оставить верующих в покое.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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