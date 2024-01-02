На Украине подожгли дом митрополита УПЦ Лонгина
На Украине подожгли дом митрополита УПЦ Лонгина, настоятель не пострадал
© Фото : Анжела РавлюкДом настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита УПЦ Лонгина, уничтоженный пожаром
© Фото : Анжела Равлюк
Дом настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита УПЦ Лонгина, уничтоженный пожаром
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Неизвестные совершили поджог дома настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина, сообщается в Telegram-канале украинского общественного движения "Миряне".
"Сегодня в четыре утра был совершен поджог дома митрополита Лонгина. Дом и имущество огнем было уничтожено полностью. Слава Богу, сам владыка не пострадал", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Миряне".
В мае служба безопасности Украины обвинила монастыря митрополита Лонгина, который якобы "пренебрежительно" высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в разжигании межрелигиозной розни. В сентябре митрополит Лонгин получил обвинение, его дело было отправлено в суд. В начале ноября силовики пришли с обыском в Банченский монастырь в Черновицкой области на Украине. Настоятель монастыря митрополит Лонгин вместе с верующим встал на защиту своей обители. Он призвал силовиков, оцепивших монастырь, "заканчивать цирк" и оставить верующих в покое.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".