https://ria.ru/20240102/longin-1919511300.html

На Украине подожгли дом митрополита УПЦ Лонгина

На Украине подожгли дом митрополита УПЦ Лонгина - РИА Новости, 02.01.2024

На Украине подожгли дом митрополита УПЦ Лонгина

Неизвестные совершили поджог дома настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина,... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T20:38

2024-01-02T20:38

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Неизвестные совершили поджог дома настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина, сообщается в Telegram-канале украинского общественного движения "Миряне". "Сегодня в четыре утра был совершен поджог дома митрополита Лонгина. Дом и имущество огнем было уничтожено полностью. Слава Богу, сам владыка не пострадал", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Миряне". В мае служба безопасности Украины обвинила монастыря митрополита Лонгина, который якобы "пренебрежительно" высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в разжигании межрелигиозной розни. В сентябре митрополит Лонгин получил обвинение, его дело было отправлено в суд. В начале ноября силовики пришли с обыском в Банченский монастырь в Черновицкой области на Украине. Настоятель монастыря митрополит Лонгин вместе с верующим встал на защиту своей обители. Он призвал силовиков, оцепивших монастырь, "заканчивать цирк" и оставить верующих в покое. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230502/donbass-1868168878.html

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украина, ситуация вокруг упц, черновицкая область, православная церковь украины (пцу), россия