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В Саратовской области снегоход провалился под лед на Волге - РИА Новости, 02.01.2024
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21:47 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/led-1919517487.html
В Саратовской области снегоход провалился под лед на Волге
В Саратовской области снегоход провалился под лед на Волге - РИА Новости, 02.01.2024
В Саратовской области снегоход провалился под лед на Волге
Снегоход провалился под лед на реке Волга в Саратовской области, водитель смог сам выбраться из полыньи, сообщил начальник управления безопасности... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T21:47
2024-01-02T21:47
происшествия
саратовская область
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САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Снегоход провалился под лед на реке Волга в Саратовской области, водитель смог сам выбраться из полыньи, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. "Сегодня на территории Красноармейского района на реке Волга под лед провалился снегоход, на котором передвигался мужчина. К счастью, он смог самостоятельно выбраться из полыньи", - написал Юрин.Он отметил, что в связи с положительными температурами на территории области лед на водоемах сейчас крайне тонкий, очень хрупкий и опасный. "Запрещено перемещаться по льду на приспособлениях, не имеющих положительной плавучести, а именно мотобуксировщики, снегоходы и так далее. Перемещаться по льду можно на аэроглиссерах, аэролодках, судах на воздушной подушке. Напомню, что на данный момент действует запрет о выходе и выезде на лед", - добавил Юрин. Ранее он сообщил, что в понедельник два автомобиля провалились под лед на Волге. По его словам, один из инцидентов произошел вблизи города Маркс, там двое пострадавших смогли сами выбраться на крышу машины, после чего спасатели их эвакуировали на берег и передали медикам. Второй аналогичный инцидент произошел вблизи райцентра Ровное, где погиб один человек.
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саратовская область
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происшествия, саратовская область
Происшествия, Саратовская область
В Саратовской области снегоход провалился под лед на Волге

В Саратовской области снегоход провалился под лед на Волге, мужчина спасся

© Фото : Прокуратура Ярославской областиЛед на Волге
Лед на Волге - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© Фото : Прокуратура Ярославской области
Лед на Волге. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Снегоход провалился под лед на реке Волга в Саратовской области, водитель смог сам выбраться из полыньи, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале.
"Сегодня на территории Красноармейского района на реке Волга под лед провалился снегоход, на котором передвигался мужчина. К счастью, он смог самостоятельно выбраться из полыньи", - написал Юрин.
Он отметил, что в связи с положительными температурами на территории области лед на водоемах сейчас крайне тонкий, очень хрупкий и опасный.
"Запрещено перемещаться по льду на приспособлениях, не имеющих положительной плавучести, а именно мотобуксировщики, снегоходы и так далее. Перемещаться по льду можно на аэроглиссерах, аэролодках, судах на воздушной подушке. Напомню, что на данный момент действует запрет о выходе и выезде на лед", - добавил Юрин.
Ранее он сообщил, что в понедельник два автомобиля провалились под лед на Волге. По его словам, один из инцидентов произошел вблизи города Маркс, там двое пострадавших смогли сами выбраться на крышу машины, после чего спасатели их эвакуировали на берег и передали медикам. Второй аналогичный инцидент произошел вблизи райцентра Ровное, где погиб один человек.
Спасатели на месте ЧП, где автомобиль провалился под лед в Саратовской области. 1 января 2024 - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
В Саратовской области два автомобиля провалились под лед на Волге
1 января, 21:41
 
ПроисшествияСаратовская область
 
 
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