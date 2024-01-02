В Крыму отреагировали на слова Зеленского о скором захвате полуострова
В Крыму назвали будущую военную операцию ВСУ по захвату полуострова популизмом
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал популизмом анонсируемую Владимиром Зеленским новую военную операцию по захвату Крыма.
Владимир Зеленский связал провал контрнаступления ВСУ в 2023 году с "утечкой информации", пишет журнал Economist. При этом в Economist добавили, что, по словам Зеленского, изолирование Крыма и подрыв военных возможностей России на полуострове представляют особую важность. По его словам, Крым и Черное море станут "центром притяжения" военных усилий Киева. Он назвал будущую операцию ВСУ против Крыма "примером для всего мира".
"Рассказы о том, что они скоро будут на берегах Крыма, ни что иное как очередной популизм. Военная операция Зеленского закончится для него и его боевиков плачевно, не успев даже начаться. Россия способна защитить свои территории от любого агрессора", - сказал РИА Новости Шонус.
По его словам, крымчане за последние десять лет много раз слышали заверения киевских властей о скором захвате полуострова.
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"Несмотря на бравады украинских фантазеров, правда на нашей стороне. Победа будет за нами", - подчеркнул Шонус.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".