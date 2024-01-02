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В Штатах сообщили ВСУ тревожные новости о Крыме - РИА Новости, 02.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:53 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/krym-1919421544.html
В Штатах сообщили ВСУ тревожные новости о Крыме
В Штатах сообщили ВСУ тревожные новости о Крыме - РИА Новости, 02.01.2024
В Штатах сообщили ВСУ тревожные новости о Крыме
Украина никак не добьется изоляции Крыма, потому что не сможет уничтожить ни одного порта на полуострове, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T05:53
2024-01-02T05:53
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украина никак не добьется изоляции Крыма, потому что не сможет уничтожить ни одного порта на полуострове, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала New Atlas."У них (русских в Крыму. — Прим. ред.) есть несколько крупных портов. &lt;...&gt;. Украине придется нейтрализовать эти порты. &lt;...&gt;. Они (украинцы. — Прим. ред.) не способны вывести из строя даже один из портов, не говоря уже о всех сразу", — отметил бывший военный.По мнению Берлетика, Киеву придется не только нейтрализовать все крупные порты Крыма, но и предотвращать их восстановление в течение неопределенно долгого времени.Одной из проблем, которая встанет перед Украиной в полный рост, станет исчерпание запасов западных дальнобойных ракет, считает экс-морпех. По его словам, Великобритания и Франция не смогут обеспечить Киев дополнительным оружием большой дальности."И для чего они используют дальнобойное высокоточное оружие? Чтобы набирать очки в пиар-акциях", — заметил Берлетик.В понедельник в британском журнале Economist вышло интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он рассказал журналистам, что изолирование Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году. Зеленский не уточнил, каким способом он намерен добиться таких результатов.
https://ria.ru/20240101/krym-1919405965.html
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в мире, украина, великобритания, франция, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, россия, республика крым
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В Штатах сообщили ВСУ тревожные новости о Крыме

Экс-морпех Берлетик: Украина никогда не сможет изолировать Крым

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украина никак не добьется изоляции Крыма, потому что не сможет уничтожить ни одного порта на полуострове, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала New Atlas.
«
"У них (русских в Крыму. — Прим. ред.) есть несколько крупных портов. <...>. Украине придется нейтрализовать эти порты. <...>. Они (украинцы. — Прим. ред.) не способны вывести из строя даже один из портов, не говоря уже о всех сразу", — отметил бывший военный.
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По мнению Берлетика, Киеву придется не только нейтрализовать все крупные порты Крыма, но и предотвращать их восстановление в течение неопределенно долгого времени.
Одной из проблем, которая встанет перед Украиной в полный рост, станет исчерпание запасов западных дальнобойных ракет, считает экс-морпех. По его словам, Великобритания и Франция не смогут обеспечить Киев дополнительным оружием большой дальности.
«
"И для чего они используют дальнобойное высокоточное оружие? Чтобы набирать очки в пиар-акциях", — заметил Берлетик.
В понедельник в британском журнале Economist вышло интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он рассказал журналистам, что изолирование Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году. Зеленский не уточнил, каким способом он намерен добиться таких результатов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияФранцияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАРоссияРеспублика Крым
 
 
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