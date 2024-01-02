https://ria.ru/20240102/krt-1919032542.html
Ефимов: по результатам аукционов определены инвесторы 15 проектов КРТ
Ефимов: по результатам аукционов определены инвесторы 15 проектов КРТ - РИА Новости, 02.01.2024
Ефимов: по результатам аукционов определены инвесторы 15 проектов КРТ
Более 7,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости построят инвесторы, победившие на аукционах по комплексному развитию территорий (КРТ) с 2020 года,... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T13:10
2024-01-02T13:10
2024-01-02T13:14
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Более 7,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости построят инвесторы, победившие на аукционах по комплексному развитию территорий (КРТ) с 2020 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Город предлагает инвесторам принять участие в реализации проектов редевелопмента через электронные торги. За все время действия программы комплексного развития территорий состоялось 15 аукционов, по итогам которых определены инвесторы", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как сообщил заместитель мэра, строительство новой недвижимости будет вестись в бывших промзонах и на неэффективно использовавшихся территориях.Аукционы по реализации проектов КРТ проводятся с 2020 года. Участки, где проекты будут воплощаться в жизнь, расположены в четырнадцати московских районах."Инвестиции в развитие всех площадок оцениваются почти в 2,4 триллиона рублей", – сообщил Ефимов.Также заместитель мэра отметил, что проекты по редевелопменту создадут в столице порядка 83 тыс. новых рабочих мест.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на участках должно быть возведено свыше 3,6 млн кв. м жилых построек, из них – не менее 564 тыс. кв. м в рамках городской программы реновации жилищного фонда. Он отметил, что на бывших промзонах и пустырях будут строиться как жилье, так и объекты промышленности, а также объекты социальной инфраструктуры и общественно-делового назначения. Под производственные, социальные и общественно-деловые объекты будет отдано 3,6 млн кв. м. Возведенные инвесторами детские сады примут 1,7 тыс. детей, школы – 4,2 тыс. учеников.Также министр назвал в списке возводимых объектов поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы и скалолазные центры, офисы, магазины, кафе и рестораны, а также аптеки, отделения банков, пункты бытового обслуживания.В настоящее время в Москве насчитывается 188 объектов, строящихся по программе КРТ. Общая площадь строительства составляет 2,54 тыс. га.Ранее Ефимов сообщал, что в Москве начали принимать заявки для участия в торгах на право комплексного развития 2 участков бывшей промзоны "Грайвороново", заявочная кампания продлится до 12 марта 2024 года, а сами торги пройдут 21 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231229/krt-1918846309.html
https://ria.ru/20231229/mpt-1918843918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Более 7,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости построят инвесторы, победившие на аукционах по комплексному развитию территорий (КРТ) с 2020 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Город предлагает инвесторам принять участие в реализации проектов редевелопмента через электронные торги. За все время действия программы комплексного развития территорий состоялось 15 аукционов, по итогам которых определены инвесторы", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как сообщил заместитель мэра, строительство новой недвижимости будет вестись в бывших промзонах и на неэффективно использовавшихся территориях.
Аукционы по реализации проектов КРТ проводятся с 2020 года. Участки, где проекты будут воплощаться в жизнь, расположены в четырнадцати московских районах.
Ефимов: на торги выставили право на КРТ бывшей промзоны "Грайвороново"
"Инвестиции в развитие всех площадок оцениваются почти в 2,4 триллиона рублей", – сообщил Ефимов.
Также заместитель мэра отметил, что проекты по редевелопменту создадут в столице порядка 83 тыс. новых рабочих мест.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман
заявил, что на участках должно быть возведено свыше 3,6 млн кв. м жилых построек, из них – не менее 564 тыс. кв. м в рамках городской программы реновации жилищного фонда. Он отметил, что на бывших промзонах и пустырях будут строиться как жилье, так и объекты промышленности, а также объекты социальной инфраструктуры и общественно-делового назначения. Под производственные, социальные и общественно-деловые объекты будет отдано 3,6 млн кв. м. Возведенные инвесторами детские сады примут 1,7 тыс. детей, школы – 4,2 тыс. учеников.
Также министр назвал в списке возводимых объектов поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы и скалолазные центры, офисы, магазины, кафе и рестораны, а также аптеки, отделения банков, пункты бытового обслуживания.
Ефимов: город удвоил результаты по программе создания МПТ в 2023 году
В настоящее время в Москве насчитывается 188 объектов, строящихся по программе КРТ. Общая площадь строительства составляет 2,54 тыс. га.
Ранее Ефимов сообщал, что в Москве начали принимать заявки для участия в торгах на право комплексного развития 2 участков бывшей промзоны "Грайвороново", заявочная кампания продлится до 12 марта 2024 года, а сами торги пройдут 21 марта 2024 года.