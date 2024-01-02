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"Оливье резали прямо в пакете". Как отмечают Новый год в космосе - РИА Новости, 02.01.2024
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12:00 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/kosmos-1918837906.html
"Оливье резали прямо в пакете". Как отмечают Новый год в космосе
"Оливье резали прямо в пакете". Как отмечают Новый год в космосе - РИА Новости, 02.01.2024
"Оливье резали прямо в пакете". Как отмечают Новый год в космосе
Космонавты на МСК могли бы отмечать Новый год 16 раз подряд - именно столько часовых поясов они пересекают за сутки. Приготовить в невесомости оливье или "Сельдь под шубой" возможно, а вот открывать шампанское - плохая идея. Что изменилось в традиции празднования с 1978 года, и почему иностранцы на МКС смотрят "Иронию судьбы" на русском.
2024-01-02T12:00
2024-01-02T12:00
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"Оливье резали прямо в пакете". Как отмечают Новый год в космосе
Космонавты на МСК могли бы отмечать Новый год 16 раз подряд - именно столько часовых поясов они пересекают за сутки. Приготовить в невесомости оливье или "Сельдь под шубой" возможно, а вот открывать шампанское - плохая идея. Что изменилось в традиции празднования с 1978 года, и почему иностранцы на МКС смотрят "Иронию судьбы" на русском.
audio/mpeg
"Оливье резали прямо в пакете". Как отмечают Новый год в космосе
Космонавты на МСК могли бы отмечать Новый год 16 раз подряд - именно столько часовых поясов они пересекают за сутки. Приготовить в невесомости оливье или "Сельдь под шубой" возможно, а вот открывать шампанское - плохая идея. Что изменилось в традиции празднования с 1978 года, и почему иностранцы на МКС смотрят "Иронию судьбы" на русском.
audio/mpeg
Эпизод подготовлен в сотрудничестве с Музеем космонавтики в Москве.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Автор эпизода: Наталия ШашинаЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Полина Панина, Артём Буфтяк
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подкаст, аудио
Истории.doc, Подкаст
Истории.doc

"Оливье резали прямо в пакете". Как отмечают Новый год в космосе

Истории.doc
"Оливье резали прямо в пакете". Как отмечают Новый год в космосе
12:00
Читать ria.ru в
Космонавты на МСК могли бы отмечать Новый год 16 раз подряд - именно столько часовых поясов они пересекают за сутки. Приготовить в невесомости оливье или "Сельдь под шубой" возможно, а вот открывать шампанское - плохая идея. Что изменилось в традиции празднования с 1978 года, и почему иностранцы на МКС смотрят "Иронию судьбы" на русском.
Эпизод подготовлен в сотрудничестве с Музеем космонавтики в Москве.
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Автор эпизода: Наталия Шашина
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Полина Панина, Артём Буфтяк
 
Истории.docПодкаст
 
 
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