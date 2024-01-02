https://ria.ru/20240102/kosmos-1918837906.html

"Оливье резали прямо в пакете". Как отмечают Новый год в космосе

"Оливье резали прямо в пакете". Как отмечают Новый год в космосе - РИА Новости, 02.01.2024

"Оливье резали прямо в пакете". Как отмечают Новый год в космосе

Космонавты на МСК могли бы отмечать Новый год 16 раз подряд - именно столько часовых поясов они пересекают за сутки. Приготовить в невесомости оливье или "Сельдь под шубой" возможно, а вот открывать шампанское - плохая идея. Что изменилось в традиции празднования с 1978 года, и почему иностранцы на МКС смотрят "Иронию судьбы" на русском.

2024-01-02T12:00

2024-01-02T12:00

2024-01-02T12:00

истории.doc

подкаст

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"Оливье резали прямо в пакете". Как отмечают Новый год в космосе Космонавты на МСК могли бы отмечать Новый год 16 раз подряд - именно столько часовых поясов они пересекают за сутки. Приготовить в невесомости оливье или "Сельдь под шубой" возможно, а вот открывать шампанское - плохая идея. Что изменилось в традиции празднования с 1978 года, и почему иностранцы на МКС смотрят "Иронию судьбы" на русском. audio/mpeg

"Оливье резали прямо в пакете". Как отмечают Новый год в космосе Космонавты на МСК могли бы отмечать Новый год 16 раз подряд - именно столько часовых поясов они пересекают за сутки. Приготовить в невесомости оливье или "Сельдь под шубой" возможно, а вот открывать шампанское - плохая идея. Что изменилось в традиции празднования с 1978 года, и почему иностранцы на МКС смотрят "Иронию судьбы" на русском. audio/mpeg

Эпизод подготовлен в сотрудничестве с Музеем космонавтики в Москве.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Автор эпизода: Наталия ШашинаЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Полина Панина, Артём Буфтяк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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