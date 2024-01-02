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Лидера оппозиции Южной Кореи прооперируют после нападения - РИА Новости, 02.01.2024
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08:33 02.01.2024 (обновлено: 09:25 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/koreya-1919426030.html
Лидера оппозиции Южной Кореи прооперируют после нападения
Лидера оппозиции Южной Кореи прооперируют после нападения - РИА Новости, 02.01.2024
Лидера оппозиции Южной Кореи прооперируют после нападения
Лидер главной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мен, которого неизвестный мужчина атаковал оружием в шею во время общения с... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T08:33
2024-01-02T09:25
в мире
южная корея
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СЕУЛ, 2 янв – РИА Новости. Лидер главной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мен, которого неизвестный мужчина атаковал оружием в шею во время общения с прессой в Пусане, будет прооперирован, у политика, предположительно, повреждены яремные вены в шее, передает агентство Рёнхап. Ранее сообщалось, что Ли Чжэ Мен был атакован во время общения с прессой в ходе визита в Пусан во вторник утром. По словам очевидцев, подозреваемый, представившийся одним из сторонников политика, подошел к нему с просьбой дать автограф, а затем совершил нападение с использованием неустановленного оружия длиной примерно 20-30 сантиметров. Нападавший был арестован на месте инцидента. Ли Чжэ Мён был перевезен в больницу Пусанского национального университета, сообщалось, что он был в сознании. Как заявил пресс-секретарь демократической партии Квон Чхиль Сын, существовала "опасность обильного кровотечения". Позже около 13.00 (07.00 мск) политика перевезли на вертолете в больницу Сеульского национального университета в Сеуле для операции. По сообщениям, у лидера оппозиции могут быть повреждены яремные вены на шее.
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в мире, южная корея, пусан
В мире, Южная Корея, Пусан
Лидера оппозиции Южной Кореи прооперируют после нападения

Лидера оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мен прооперируют после нападения в Пусане

© AP Photo / Ha Kyung-minЛидера южнокорейской оппозиции Ли Джэмёна на носилках переносят спасатели в Пусане, Южная Корея. 2 января 2024
Лидера южнокорейской оппозиции Ли Джэмёна на носилках переносят спасатели в Пусане, Южная Корея. 2 января 2024 - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Ha Kyung-min
Лидера южнокорейской оппозиции Ли Джэмёна на носилках переносят спасатели в Пусане, Южная Корея. 2 января 2024
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СЕУЛ, 2 янв – РИА Новости. Лидер главной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мен, которого неизвестный мужчина атаковал оружием в шею во время общения с прессой в Пусане, будет прооперирован, у политика, предположительно, повреждены яремные вены в шее, передает агентство Рёнхап.
Ранее сообщалось, что Ли Чжэ Мен был атакован во время общения с прессой в ходе визита в Пусан во вторник утром.
По словам очевидцев, подозреваемый, представившийся одним из сторонников политика, подошел к нему с просьбой дать автограф, а затем совершил нападение с использованием неустановленного оружия длиной примерно 20-30 сантиметров. Нападавший был арестован на месте инцидента.
Ли Чжэ Мён был перевезен в больницу Пусанского национального университета, сообщалось, что он был в сознании. Как заявил пресс-секретарь демократической партии Квон Чхиль Сын, существовала "опасность обильного кровотечения". Позже около 13.00 (07.00 мск) политика перевезли на вертолете в больницу Сеульского национального университета в Сеуле для операции.
По сообщениям, у лидера оппозиции могут быть повреждены яремные вены на шее.
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