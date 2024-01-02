https://ria.ru/20240102/koreya-1919426030.html
Лидера оппозиции Южной Кореи прооперируют после нападения
Лидера оппозиции Южной Кореи прооперируют после нападения - РИА Новости, 02.01.2024
Лидера оппозиции Южной Кореи прооперируют после нападения
Лидер главной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мен, которого неизвестный мужчина атаковал оружием в шею во время общения с... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T08:33
2024-01-02T08:33
2024-01-02T09:25
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СЕУЛ, 2 янв – РИА Новости. Лидер главной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мен, которого неизвестный мужчина атаковал оружием в шею во время общения с прессой в Пусане, будет прооперирован, у политика, предположительно, повреждены яремные вены в шее, передает агентство Рёнхап. Ранее сообщалось, что Ли Чжэ Мен был атакован во время общения с прессой в ходе визита в Пусан во вторник утром. По словам очевидцев, подозреваемый, представившийся одним из сторонников политика, подошел к нему с просьбой дать автограф, а затем совершил нападение с использованием неустановленного оружия длиной примерно 20-30 сантиметров. Нападавший был арестован на месте инцидента. Ли Чжэ Мён был перевезен в больницу Пусанского национального университета, сообщалось, что он был в сознании. Как заявил пресс-секретарь демократической партии Квон Чхиль Сын, существовала "опасность обильного кровотечения". Позже около 13.00 (07.00 мск) политика перевезли на вертолете в больницу Сеульского национального университета в Сеуле для операции. По сообщениям, у лидера оппозиции могут быть повреждены яремные вены на шее.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, пусан
В мире, Южная Корея, Пусан
Лидера оппозиции Южной Кореи прооперируют после нападения
Лидера оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мен прооперируют после нападения в Пусане
СЕУЛ, 2 янв – РИА Новости.
Лидер главной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мен, которого неизвестный мужчина атаковал оружием в шею во время общения с прессой в Пусане, будет прооперирован, у политика, предположительно, повреждены яремные вены в шее, передает агентство Рёнхап
.
Ранее сообщалось, что Ли Чжэ Мен был атакован во время общения с прессой в ходе визита в Пусан во вторник утром.
По словам очевидцев, подозреваемый, представившийся одним из сторонников политика, подошел к нему с просьбой дать автограф, а затем совершил нападение с использованием неустановленного оружия длиной примерно 20-30 сантиметров. Нападавший был арестован на месте инцидента.
Ли Чжэ Мён был перевезен в больницу Пусанского национального университета, сообщалось, что он был в сознании. Как заявил пресс-секретарь демократической партии Квон Чхиль Сын, существовала "опасность обильного кровотечения". Позже около 13.00 (07.00 мск) политика перевезли на вертолете в больницу Сеульского национального университета в Сеуле
для операции.
По сообщениям, у лидера оппозиции могут быть повреждены яремные вены на шее.
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