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Лидер оппозиционной партии Южной Кореи подвергся нападению в Пусане

Лидер оппозиционной партии Южной Кореи подвергся нападению в Пусане - РИА Новости, 02.01.2024

Лидер оппозиционной партии Южной Кореи подвергся нападению в Пусане

Лидер главной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мён подвергся нападению в Пусане, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T04:48

2024-01-02T04:48

2024-01-02T10:11

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СЕУЛ, 2 янв — РИА Новости. Лидер главной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мён подвергся нападению в Пусане, передает агентство Ренхап.Отмечается, что нападение произошло, когда политик общался с прессой. По данным агентства, неизвестный атаковал Ли Чжэ Мёна в шею, после чего у него пошла кровь и он упал. Ренхап сообщает, что политик находился в сознании, у него не останавливалось кровотечение, ему оказали экстренную помощь на месте, а примерно через 20 минут после инцидента в 10:47 (04:47 мск) его увезла скорая помощь.По данным агентства, нападавший был задержан на месте инцидента. Предположительно, у него был нож длиной 20-30 сантиметров.По данным агентства Realmeter на 1 января, уровень поддержки Объединенной демократической партии в Южной Корее составлял 43,6%, в то время как правящую консервативную партию "Гражданская сила" поддерживали 38,1% граждан.Однако в регионе, состоящем из городов Пусан, Ульсан и провинции Кёнсан-Намдо, за ту же неделю уровень поддержки демократов упал на 5,1 процентного пункта, до 34,3%, а рейтинг консервативной "Гражданской силы" поднялся на 1,7 процентного пункта, до 46,7%.

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в мире, южная корея, пусан, ульсан