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Лидер оппозиционной партии Южной Кореи подвергся нападению в Пусане - РИА Новости, 02.01.2024
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04:48 02.01.2024 (обновлено: 10:11 02.01.2024)
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Лидер оппозиционной партии Южной Кореи подвергся нападению в Пусане
Лидер оппозиционной партии Южной Кореи подвергся нападению в Пусане - РИА Новости, 02.01.2024
Лидер оппозиционной партии Южной Кореи подвергся нападению в Пусане
Лидер главной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мён подвергся нападению в Пусане, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T04:48
2024-01-02T10:11
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СЕУЛ, 2 янв — РИА Новости. Лидер главной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мён подвергся нападению в Пусане, передает агентство Ренхап.Отмечается, что нападение произошло, когда политик общался с прессой. По данным агентства, неизвестный атаковал Ли Чжэ Мёна в шею, после чего у него пошла кровь и он упал. Ренхап сообщает, что политик находился в сознании, у него не останавливалось кровотечение, ему оказали экстренную помощь на месте, а примерно через 20 минут после инцидента в 10:47 (04:47 мск) его увезла скорая помощь.По данным агентства, нападавший был задержан на месте инцидента. Предположительно, у него был нож длиной 20-30 сантиметров.По данным агентства Realmeter на 1 января, уровень поддержки Объединенной демократической партии в Южной Корее составлял 43,6%, в то время как правящую консервативную партию "Гражданская сила" поддерживали 38,1% граждан.Однако в регионе, состоящем из городов Пусан, Ульсан и провинции Кёнсан-Намдо, за ту же неделю уровень поддержки демократов упал на 5,1 процентного пункта, до 34,3%, а рейтинг консервативной "Гражданской силы" поднялся на 1,7 процентного пункта, до 46,7%.
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в мире, южная корея, пусан, ульсан
В мире, Южная Корея, Пусан, Ульсан
Лидер оппозиционной партии Южной Кореи подвергся нападению в Пусане

Ренхап: лидер оппозиционной партии Южной Кореи подвергся нападению в Пусане

© AFP 2023 / YONHAPЛидер южнокорейской оппозиционной партии Ли Джэ Мён, подвергшийся нападению в Пусане, возле больницы Сеульского национального университета в Сеуле. 2 января 2024
Лидер южнокорейской оппозиционной партии Ли Джэ Мён, подвергшийся нападению в Пусане, возле больницы Сеульского национального университета в Сеуле. 2 января 2024 - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AFP 2023 / YONHAP
Лидер южнокорейской оппозиционной партии Ли Джэ Мён, подвергшийся нападению в Пусане, возле больницы Сеульского национального университета в Сеуле. 2 января 2024
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СЕУЛ, 2 янв — РИА Новости. Лидер главной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мён подвергся нападению в Пусане, передает агентство Ренхап.
Отмечается, что нападение произошло, когда политик общался с прессой. По данным агентства, неизвестный атаковал Ли Чжэ Мёна в шею, после чего у него пошла кровь и он упал. Ренхап сообщает, что политик находился в сознании, у него не останавливалось кровотечение, ему оказали экстренную помощь на месте, а примерно через 20 минут после инцидента в 10:47 (04:47 мск) его увезла скорая помощь.
По данным агентства, нападавший был задержан на месте инцидента. Предположительно, у него был нож длиной 20-30 сантиметров.
По данным агентства Realmeter на 1 января, уровень поддержки Объединенной демократической партии в Южной Корее составлял 43,6%, в то время как правящую консервативную партию "Гражданская сила" поддерживали 38,1% граждан.
Однако в регионе, состоящем из городов Пусан, Ульсан и провинции Кёнсан-Намдо, за ту же неделю уровень поддержки демократов упал на 5,1 процентного пункта, до 34,3%, а рейтинг консервативной "Гражданской силы" поднялся на 1,7 процентного пункта, до 46,7%.
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