https://ria.ru/20240102/konflikt-1919524170.html
"Хезболла" пригрозила Израилю ответом на убийство командиров ХАМАС
"Хезболла" пригрозила Израилю ответом на убийство командиров ХАМАС - РИА Новости, 02.01.2024
"Хезболла" пригрозила Израилю ответом на убийство командиров ХАМАС
Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство в Южном Бейруте замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арура и двух командиров... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T23:19
2024-01-02T23:19
2024-01-02T23:42
в мире
израиль
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
бейрут
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905385188_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_eac37ed04ba9138740aca3d63e7f6e65.jpg
БЕЙРУТ, 2 янв - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство в Южном Бейруте замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арура и двух командиров военного крыла движения "Бригады аль-Кассама", говорится в заявлении "Хезболлах", поступившем в РИА Новости.Во вторник вечером Национальное агентство Ливана сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли четыре человека. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погибшим стал заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана."Мы выражаем соболезнования нашим братьям из Исламского движения сопротивления ХАМАС, отважным бойцам из "Бригад Иззэддина аль-Кассама", жителям стойкого сектора Газа, священного Иерусалима, израненного Западного Берега, а также всем фракциям и движениям сопротивления в Палестине", - отмечается в заявлении движения в ответ на убийство командиров ХАМАС."Мы считаем убийство Салеха аль-Арури и его товарищей-мучеников в самом сердце южного пригорода Бейрута серьезным нападением на Ливан, его народ, его безопасность, суверенитет и сопротивление. В нем также содержатся символическое политическое послание, это опасное развитие хода войны между врагом и осью сопротивления. Мы в "Хезболлах" подтверждаем, что это преступление никогда не останется без ответа и наказания. Наше сопротивление верно своим принципам и обязательствам, его рука находится на спусковом крючке, а его бойцы находятся на высоком уровне готовности", - подчеркнули в движении."Хезболлах" заметила, что это убийство только "усилит сопротивление в Палестине, Ливане, Йемене, Сирии, Иране и Ираке с верой в свое дело".
https://ria.ru/20240102/podryv-1919518695.html
https://ria.ru/20240102/vzryv-1919523228.html
израиль
ливан
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905385188_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6009ebe776772d35c6f487e820adf47b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан, бейрут
В мире, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан, Бейрут
"Хезболла" пригрозила Израилю ответом на убийство командиров ХАМАС
"Хезболла" пригрозила Израилю ответом на гибель командиров военного крыла ХАМАС