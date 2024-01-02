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"Хезболла" пригрозила Израилю ответом на убийство командиров ХАМАС - РИА Новости, 02.01.2024
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23:19 02.01.2024 (обновлено: 23:42 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/konflikt-1919524170.html
"Хезболла" пригрозила Израилю ответом на убийство командиров ХАМАС
"Хезболла" пригрозила Израилю ответом на убийство командиров ХАМАС - РИА Новости, 02.01.2024
"Хезболла" пригрозила Израилю ответом на убийство командиров ХАМАС
Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство в Южном Бейруте замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арура и двух командиров... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T23:19
2024-01-02T23:42
в мире
израиль
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
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БЕЙРУТ, 2 янв - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство в Южном Бейруте замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арура и двух командиров военного крыла движения "Бригады аль-Кассама", говорится в заявлении "Хезболлах", поступившем в РИА Новости.Во вторник вечером Национальное агентство Ливана сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли четыре человека. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погибшим стал заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана."Мы выражаем соболезнования нашим братьям из Исламского движения сопротивления ХАМАС, отважным бойцам из "Бригад Иззэддина аль-Кассама", жителям стойкого сектора Газа, священного Иерусалима, израненного Западного Берега, а также всем фракциям и движениям сопротивления в Палестине", - отмечается в заявлении движения в ответ на убийство командиров ХАМАС."Мы считаем убийство Салеха аль-Арури и его товарищей-мучеников в самом сердце южного пригорода Бейрута серьезным нападением на Ливан, его народ, его безопасность, суверенитет и сопротивление. В нем также содержатся символическое политическое послание, это опасное развитие хода войны между врагом и осью сопротивления. Мы в "Хезболлах" подтверждаем, что это преступление никогда не останется без ответа и наказания. Наше сопротивление верно своим принципам и обязательствам, его рука находится на спусковом крючке, а его бойцы находятся на высоком уровне готовности", - подчеркнули в движении."Хезболлах" заметила, что это убийство только "усилит сопротивление в Палестине, Ливане, Йемене, Сирии, Иране и Ираке с верой в свое дело".
https://ria.ru/20240102/podryv-1919518695.html
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в мире, израиль, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан, бейрут
В мире, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан, Бейрут
"Хезболла" пригрозила Израилю ответом на убийство командиров ХАМАС

"Хезболла" пригрозила Израилю ответом на гибель командиров военного крыла ХАМАС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболла". Архивное фото
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БЕЙРУТ, 2 янв - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство в Южном Бейруте замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арура и двух командиров военного крыла движения "Бригады аль-Кассама", говорится в заявлении "Хезболлах", поступившем в РИА Новости.
Во вторник вечером Национальное агентство Ливана сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли четыре человека. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погибшим стал заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана.
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"Мы выражаем соболезнования нашим братьям из Исламского движения сопротивления ХАМАС, отважным бойцам из "Бригад Иззэддина аль-Кассама", жителям стойкого сектора Газа, священного Иерусалима, израненного Западного Берега, а также всем фракциям и движениям сопротивления в Палестине", - отмечается в заявлении движения в ответ на убийство командиров ХАМАС.
"Мы считаем убийство Салеха аль-Арури и его товарищей-мучеников в самом сердце южного пригорода Бейрута серьезным нападением на Ливан, его народ, его безопасность, суверенитет и сопротивление. В нем также содержатся символическое политическое послание, это опасное развитие хода войны между врагом и осью сопротивления. Мы в "Хезболлах" подтверждаем, что это преступление никогда не останется без ответа и наказания. Наше сопротивление верно своим принципам и обязательствам, его рука находится на спусковом крючке, а его бойцы находятся на высоком уровне готовности", - подчеркнули в движении.
"Хезболлах" заметила, что это убийство только "усилит сопротивление в Палестине, Ливане, Йемене, Сирии, Иране и Ираке с верой в свое дело".
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В миреИзраильХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛиванБейрут
 
 
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