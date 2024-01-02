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"Мне открыли глаза": Киркоров заявил о появлении врагов - РИА Новости, 02.01.2024
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Шоубиз
 
02:27 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/kirkorov-1919415166.html
"Мне открыли глаза": Киркоров заявил о появлении врагов
"Мне открыли глаза": Киркоров заявил о появлении врагов - РИА Новости, 02.01.2024
"Мне открыли глаза": Киркоров заявил о появлении врагов
Певец Филипп Киркоров в своем поздравлении с Новым годом, опубликованном в Instagram*, пожаловался на наличие врагов. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T02:27
2024-01-02T02:27
шоубиз
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров в своем поздравлении с Новым годом, опубликованном в Instagram*, пожаловался на наличие врагов."Этот год очень расставил многое на свои места, раскрыл глаза на многих: кто друг, кто враг. К счастью, друзей у меня очень много. Врагов немерено, тоже их хватает", — сказал артист.В своей поздравительной речи Киркоров заявил, что жизнь стала бы неинтересной, "если бы все было пресно, позитивно". Певец также добавил, что "мы начинаем ценить самые элементарные вещи", когда "нас опускают с небес на землю".Ранее Киркоров выступил в социальной сети "ВКонтакте" с публичными извинениями за участие в скандальной вечеринке у Анастасии Ивлеевой. По словам артиста, он заглянул на мероприятие всего на пять минут.В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, организованная Ивлеевой, куда многие звезды эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс, после чего блогеру и некоторым участникам вечеринки пришлось оправдываться.Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío (Николая Васильева), пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231229/kirkorov-1918947499.html
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филипп киркоров, москва, россия
Шоубиз, Филипп Киркоров, Москва, Россия
"Мне открыли глаза": Киркоров заявил о появлении врагов

Певец Филипп Киркоров заявил, что у него немерено врагов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФилипп Киркоров
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Филипп Киркоров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров в своем поздравлении с Новым годом, опубликованном в Instagram*, пожаловался на наличие врагов.
«
"Этот год очень расставил многое на свои места, раскрыл глаза на многих: кто друг, кто враг. К счастью, друзей у меня очень много. Врагов немерено, тоже их хватает", — сказал артист.
В своей поздравительной речи Киркоров заявил, что жизнь стала бы неинтересной, "если бы все было пресно, позитивно". Певец также добавил, что "мы начинаем ценить самые элементарные вещи", когда "нас опускают с небес на землю".
Ранее Киркоров выступил в социальной сети "ВКонтакте" с публичными извинениями за участие в скандальной вечеринке у Анастасии Ивлеевой. По словам артиста, он заглянул на мероприятие всего на пять минут.
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В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, организованная Ивлеевой, куда многие звезды эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс, после чего блогеру и некоторым участникам вечеринки пришлось оправдываться.
Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío (Николая Васильева), пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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