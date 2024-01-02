СБУ заявила о демонтаже веб-камер, "засветивших" работу ПВО в Киеве
СБУ заявила о демонтаже двух веб-камер, транслировавших работу ПВО в Киеве
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что демонтировала две веб-камеры, которые "засветили" работу украинской системы ПВО в Киеве.
Ранее во вторник мэр Киева Виталий Кличко и украинские СМИ сообщали о серии взрывов в столице Украины на фоне воздушной тревоги.
"Служба безопасности по горячим следам установила адреса и демонтировала веб-камеры, транслировавшие работу ПВО и локации критической инфраструктуры Киева во время воздушной атаки 2 января", - говорится в сообщении СБУ.
По информации ведомства, камеры были установлены в жилых комплексах для мониторинга придомовой территории. В спецслужбе утверждают, что они якобы "были взломаны российскими спецслужбами, чтобы шпионить за силами обороны в столице".
"Всего с начала полномасштабного вторжения РФ киберспециалисты СБУ заблокировали работу около 10 тысяч камер, которые враг мог использовать для корректировки ракетных обстрелов по Украине", - добавили в СБУ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.