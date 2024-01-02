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СБУ заявила о демонтаже веб-камер, "засветивших" работу ПВО в Киеве - РИА Новости, 02.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/kiev-1919496941.html
СБУ заявила о демонтаже веб-камер, "засветивших" работу ПВО в Киеве
СБУ заявила о демонтаже веб-камер, "засветивших" работу ПВО в Киеве - РИА Новости, 02.01.2024
СБУ заявила о демонтаже веб-камер, "засветивших" работу ПВО в Киеве
Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что демонтировала две веб-камеры, которые "засветили" работу украинской системы ПВО в Киеве. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T17:54
2024-01-02T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что демонтировала две веб-камеры, которые "засветили" работу украинской системы ПВО в Киеве. Ранее во вторник мэр Киева Виталий Кличко и украинские СМИ сообщали о серии взрывов в столице Украины на фоне воздушной тревоги. "Служба безопасности по горячим следам установила адреса и демонтировала веб-камеры, транслировавшие работу ПВО и локации критической инфраструктуры Киева во время воздушной атаки 2 января", - говорится в сообщении СБУ. По информации ведомства, камеры были установлены в жилых комплексах для мониторинга придомовой территории. В спецслужбе утверждают, что они якобы "были взломаны российскими спецслужбами, чтобы шпионить за силами обороны в столице". "Всего с начала полномасштабного вторжения РФ киберспециалисты СБУ заблокировали работу около 10 тысяч камер, которые враг мог использовать для корректировки ракетных обстрелов по Украине", - добавили в СБУ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240102/udar-1919456801.html
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в мире, киев, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
СБУ заявила о демонтаже веб-камер, "засветивших" работу ПВО в Киеве

СБУ заявила о демонтаже двух веб-камер, транслировавших работу ПВО в Киеве

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что демонтировала две веб-камеры, которые "засветили" работу украинской системы ПВО в Киеве.
Ранее во вторник мэр Киева Виталий Кличко и украинские СМИ сообщали о серии взрывов в столице Украины на фоне воздушной тревоги.
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"Служба безопасности по горячим следам установила адреса и демонтировала веб-камеры, транслировавшие работу ПВО и локации критической инфраструктуры Киева во время воздушной атаки 2 января", - говорится в сообщении СБУ.
По информации ведомства, камеры были установлены в жилых комплексах для мониторинга придомовой территории. В спецслужбе утверждают, что они якобы "были взломаны российскими спецслужбами, чтобы шпионить за силами обороны в столице".
"Всего с начала полномасштабного вторжения РФ киберспециалисты СБУ заблокировали работу около 10 тысяч камер, которые враг мог использовать для корректировки ракетных обстрелов по Украине", - добавили в СБУ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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