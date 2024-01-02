https://ria.ru/20240102/kiev-1919496941.html

СБУ заявила о демонтаже веб-камер, "засветивших" работу ПВО в Киеве

СБУ заявила о демонтаже веб-камер, "засветивших" работу ПВО в Киеве - РИА Новости, 02.01.2024

СБУ заявила о демонтаже веб-камер, "засветивших" работу ПВО в Киеве

Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что демонтировала две веб-камеры, которые "засветили" работу украинской системы ПВО в Киеве. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T17:54

2024-01-02T17:54

2024-01-02T17:54

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что демонтировала две веб-камеры, которые "засветили" работу украинской системы ПВО в Киеве. Ранее во вторник мэр Киева Виталий Кличко и украинские СМИ сообщали о серии взрывов в столице Украины на фоне воздушной тревоги. "Служба безопасности по горячим следам установила адреса и демонтировала веб-камеры, транслировавшие работу ПВО и локации критической инфраструктуры Киева во время воздушной атаки 2 января", - говорится в сообщении СБУ. По информации ведомства, камеры были установлены в жилых комплексах для мониторинга придомовой территории. В спецслужбе утверждают, что они якобы "были взломаны российскими спецслужбами, чтобы шпионить за силами обороны в столице". "Всего с начала полномасштабного вторжения РФ киберспециалисты СБУ заблокировали работу около 10 тысяч камер, которые враг мог использовать для корректировки ракетных обстрелов по Украине", - добавили в СБУ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240102/udar-1919456801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины