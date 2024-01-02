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Еще в двух районах Киева пропал свет после взрывов
Еще в двух районах Киева пропал свет после взрывов - РИА Новости, 02.01.2024
Еще в двух районах Киева пропал свет после взрывов
Энергоснабжение частично пропало в Бучанском и Вышгородском районах Киева после взрывов, сообщает во вторник украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T09:54
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Энергоснабжение частично пропало в Бучанском и Вышгородском районах Киева после взрывов, сообщает во вторник украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале. Ранее во вторник в Киеве прозвучала серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Позднее ДТЭК сообщил о частичном отсутствии электроснабжения в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах. Кроме того, в ряде районов отсутствует водоснабжение. "Частично отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах", - говорится в сообщении. На данный момент, как сообщает компания, ситуация в городе не позволяет вернуть свет горожанам. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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Еще в двух районах Киева пропал свет после взрывов
ДТЭК: еще в двух районах Киева частично пропал свет после взрывов
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости.
Энергоснабжение частично пропало в Бучанском и Вышгородском районах Киева после взрывов, сообщает во вторник украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале
.
Ранее во вторник в Киеве прозвучала серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Позднее ДТЭК сообщил о частичном отсутствии электроснабжения в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах. Кроме того, в ряде районов отсутствует водоснабжение.
"Частично отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах", - говорится в сообщении.
На данный момент, как сообщает компания, ситуация в городе не позволяет вернуть свет горожанам.
На всей территории Украины
объявлена воздушная тревога.
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