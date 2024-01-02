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Несколько районов Киева остались без света, сообщили энергетики - РИА Новости, 02.01.2024
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09:35 02.01.2024 (обновлено: 09:56 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/kiev-1919432599.html
Несколько районов Киева остались без света, сообщили энергетики
Несколько районов Киева остались без света, сообщили энергетики - РИА Новости, 02.01.2024
Несколько районов Киева остались без света, сообщили энергетики
Энергоснабжение частично отключено в пяти районах Киева после серии взрывов, сообщает во вторник украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T09:35
2024-01-02T09:56
специальная военная операция на украине
в мире
киев
дтэк
украина
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Энергоснабжение частично отключено в пяти районах Киева после серии взрывов, сообщает во вторник украинский энергохолдинг ДТЭК. Ранее об отсутствии электроснабжения в ряде районов сообщал мэр города Виталий Кличко. "Киев… Временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Серия взрывов ранее прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги.
https://ria.ru/20240102/kiev-1919429840.html
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в мире, киев, дтэк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, ДТЭК, Украина
Несколько районов Киева остались без света, сообщили энергетики

ДТЭК: пять районов Киева частично обесточены после взрывов

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Энергоснабжение частично отключено в пяти районах Киева после серии взрывов, сообщает во вторник украинский энергохолдинг ДТЭК.
Ранее об отсутствии электроснабжения в ряде районов сообщал мэр города Виталий Кличко.
"Киев… Временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Серия взрывов ранее прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Украиские СМИ сообщили о пожаре в Киеве после взрывов
09:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевДТЭКУкраина
 
 
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