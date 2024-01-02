https://ria.ru/20240102/kiev-1919432599.html

Несколько районов Киева остались без света, сообщили энергетики

Несколько районов Киева остались без света, сообщили энергетики - РИА Новости, 02.01.2024

Несколько районов Киева остались без света, сообщили энергетики

Энергоснабжение частично отключено в пяти районах Киева после серии взрывов, сообщает во вторник украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T09:35

2024-01-02T09:35

2024-01-02T09:56

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Энергоснабжение частично отключено в пяти районах Киева после серии взрывов, сообщает во вторник украинский энергохолдинг ДТЭК. Ранее об отсутствии электроснабжения в ряде районов сообщал мэр города Виталий Кличко. "Киев… Временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Серия взрывов ранее прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги.

https://ria.ru/20240102/kiev-1919429840.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, дтэк, украина