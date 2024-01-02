https://ria.ru/20240102/kiev-1919432599.html
Несколько районов Киева остались без света, сообщили энергетики
Несколько районов Киева остались без света, сообщили энергетики - РИА Новости, 02.01.2024
Несколько районов Киева остались без света, сообщили энергетики
Энергоснабжение частично отключено в пяти районах Киева после серии взрывов, сообщает во вторник украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T09:35
2024-01-02T09:35
2024-01-02T09:56
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Энергоснабжение частично отключено в пяти районах Киева после серии взрывов, сообщает во вторник украинский энергохолдинг ДТЭК. Ранее об отсутствии электроснабжения в ряде районов сообщал мэр города Виталий Кличко. "Киев… Временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Серия взрывов ранее прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги.
https://ria.ru/20240102/kiev-1919429840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, ДТЭК, Украина
Несколько районов Киева остались без света, сообщили энергетики
ДТЭК: пять районов Киева частично обесточены после взрывов