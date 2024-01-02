Рейтинг@Mail.ru
В нескольких районах Киева пропал свет после взрывов - РИА Новости, 02.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 02.01.2024 (обновлено: 09:06 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/kiev-1919428140.html
В нескольких районах Киева пропал свет после взрывов
В нескольких районах Киева пропал свет после взрывов - РИА Новости, 02.01.2024
В нескольких районах Киева пропал свет после взрывов
Электричество отсутствует в нескольких районах Киева после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T09:03
2024-01-02T09:06
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
виталий кличко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842798015_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_8be611b5c24d6b1df6e9d3e617a4c061.jpg
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Электричество отсутствует в нескольких районах Киева после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале. Ранее об отсутствии света в нескольких районах Киева сообщали украинские СМИ. "Часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены", - написал Кличко. Украинские СМИ ранее во вторник сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Кировоградской и Винницкой областях Украины.
https://ria.ru/20240102/ukraina-1919426319.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842798015_654:235:3072:2048_1920x0_80_0_0_82252486e227a676028d1f981fc6be9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко
В нескольких районах Киева пропал свет после взрывов

Мэр Киева Кличко заявил об отсутствии света в нескольких районах после взрывов

© AP Photo / Felipe DanaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Электричество отсутствует в нескольких районах Киева после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале.
Ранее об отсутствии света в нескольких районах Киева сообщали украинские СМИ.
"Часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены", - написал Кличко.
Украинские СМИ ранее во вторник сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Кировоградской и Винницкой областях Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Зеленский набросился на украинцев с обвинениями
08:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВиталий Кличко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала