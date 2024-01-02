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В нескольких районах Киева пропал свет после взрывов
В нескольких районах Киева пропал свет после взрывов - РИА Новости, 02.01.2024
В нескольких районах Киева пропал свет после взрывов
Электричество отсутствует в нескольких районах Киева после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T09:03
2024-01-02T09:03
2024-01-02T09:06
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Электричество отсутствует в нескольких районах Киева после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале. Ранее об отсутствии света в нескольких районах Киева сообщали украинские СМИ. "Часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены", - написал Кличко. Украинские СМИ ранее во вторник сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Кировоградской и Винницкой областях Украины.
https://ria.ru/20240102/ukraina-1919426319.html
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в мире, киев, украина, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко
В нескольких районах Киева пропал свет после взрывов
Мэр Киева Кличко заявил об отсутствии света в нескольких районах после взрывов