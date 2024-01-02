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Украинские СМИ сообщили об очередной серии взрывов в Киеве
Украинские СМИ сообщили об очередной серии взрывов в Киеве - РИА Новости, 02.01.2024
Украинские СМИ сообщили об очередной серии взрывов в Киеве
Новая серия взрывов прогремела в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T09:01
2024-01-02T09:01
2024-01-02T09:08
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Новая серия взрывов прогремела в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua".Ранее сообщалось о серии взрывов в Киеве, после чего в ряде районов города пропало электричество и водоснабжение."Новые взрывы в Киеве", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Ранее во вторник украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Киеве, Кировоградской и Винницкой областях Украины. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
Украинские СМИ сообщили об очередной серии взрывов в Киеве
"Страна.ua": в Киеве прогремела новая серия взрывов