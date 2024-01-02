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Украинские СМИ сообщили о новых мощных взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о новых мощных взрывах в Киеве - РИА Новости, 02.01.2024

Украинские СМИ сообщили о новых мощных взрывах в Киеве

Новые мощные взрывы раздаются в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T08:46

2024-01-02T08:46

2024-01-02T08:51

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Новые мощные взрывы раздаются в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua".Ранее во вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. Позднее украинские СМИ сообщали, что в ряде районов города пропало электричество."В Киеве очень громкие взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Ранее во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина