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Украинские СМИ сообщили о новых мощных взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о новых мощных взрывах в Киеве - РИА Новости, 02.01.2024
Украинские СМИ сообщили о новых мощных взрывах в Киеве
Новые мощные взрывы раздаются в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T08:46
2024-01-02T08:46
2024-01-02T08:51
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Новые мощные взрывы раздаются в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua".Ранее во вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. Позднее украинские СМИ сообщали, что в ряде районов города пропало электричество."В Киеве очень громкие взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Ранее во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
Украинские СМИ сообщили о новых мощных взрывах в Киеве
"Страна.ua": новые мощные взрывы прогремели в Киеве