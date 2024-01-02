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Украинские СМИ сообщили о новых мощных взрывах в Киеве - РИА Новости, 02.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:46 02.01.2024 (обновлено: 08:51 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/kiev-1919427124.html
Украинские СМИ сообщили о новых мощных взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о новых мощных взрывах в Киеве - РИА Новости, 02.01.2024
Украинские СМИ сообщили о новых мощных взрывах в Киеве
Новые мощные взрывы раздаются в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T08:46
2024-01-02T08:51
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Новые мощные взрывы раздаются в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua".Ранее во вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. Позднее украинские СМИ сообщали, что в ряде районов города пропало электричество."В Киеве очень громкие взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Ранее во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
Украинские СМИ сообщили о новых мощных взрывах в Киеве

"Страна.ua": новые мощные взрывы прогремели в Киеве

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Новые мощные взрывы раздаются в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее во вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. Позднее украинские СМИ сообщали, что в ряде районов города пропало электричество.
"В Киеве очень громкие взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Ранее во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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