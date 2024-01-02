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В Киеве прогремела серия мощных взрывов - РИА Новости, 02.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:14 02.01.2024 (обновлено: 09:50 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/kiev-1919425100.html
В Киеве прогремела серия мощных взрывов
В Киеве прогремела серия мощных взрывов - РИА Новости, 02.01.2024
В Киеве прогремела серия мощных взрывов
В столице Украины прогремели взрывы, сообщает в Telegram телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T08:14
2024-01-02T09:50
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
кировоградская область
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В столице Украины прогремели взрывы, сообщает в Telegram телеканал "Общественное".&quot;В Киеве слышны взрывы&quot;, — говорится в публикации.Это подтвердил мэр города Виталий Кличко."Взрывы в столице. В частности, в Голосеевском районе &lt;...&gt; Раздаются взрывы на Оболони", — написал он в Telegram-канале.Позже Кличко добавил, что экстренные службы направились в Печерский район. Как пишут СМИ, там горит многоэтажка. По словам мэра, пожары также вспыхнули в Подольском, Оболонском и Деснянском районах.По информации издания "Страна.ua", в Киеве продолжаются "очень громкие взрывы", пять районов остались без электричества. Затем СМИ сообщили о еще одной волне взрывов.Кроме того, сообщается о взрывах в других регионах — в Кропивницком, Харькове, в Винницкой области.Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 07:23 мск по всей Украине объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, киев, украина, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Кировоградская область
В Киеве прогремела серия мощных взрывов

Мэр Киева Кличко сообщил о серии взрывов в городе, частично пропал свет

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В столице Украины прогремели взрывы, сообщает в Telegram телеканал "Общественное".
«

"В Киеве слышны взрывы", — говорится в публикации.

Это подтвердил мэр города Виталий Кличко.
"Взрывы в столице. В частности, в Голосеевском районе <...> Раздаются взрывы на Оболони", — написал он в Telegram-канале.
Позже Кличко добавил, что экстренные службы направились в Печерский район. Как пишут СМИ, там горит многоэтажка. По словам мэра, пожары также вспыхнули в Подольском, Оболонском и Деснянском районах.
По информации издания "Страна.ua", в Киеве продолжаются "очень громкие взрывы", пять районов остались без электричества.
Затем СМИ сообщили о еще одной волне взрывов.
Кроме того, сообщается о взрывах в других регионах — в Кропивницком, Харькове, в Винницкой области.
Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 07:23 мск по всей Украине объявили воздушную тревогу.
Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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