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В Киеве прогремела серия мощных взрывов

В Киеве прогремела серия мощных взрывов - РИА Новости, 02.01.2024

В Киеве прогремела серия мощных взрывов

В столице Украины прогремели взрывы, сообщает в Telegram телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T08:14

2024-01-02T08:14

2024-01-02T09:50

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В столице Украины прогремели взрывы, сообщает в Telegram телеканал "Общественное"."В Киеве слышны взрывы", — говорится в публикации.Это подтвердил мэр города Виталий Кличко."Взрывы в столице. В частности, в Голосеевском районе <...> Раздаются взрывы на Оболони", — написал он в Telegram-канале.Позже Кличко добавил, что экстренные службы направились в Печерский район. Как пишут СМИ, там горит многоэтажка. По словам мэра, пожары также вспыхнули в Подольском, Оболонском и Деснянском районах.По информации издания "Страна.ua", в Киеве продолжаются "очень громкие взрывы", пять районов остались без электричества. Затем СМИ сообщили о еще одной волне взрывов.Кроме того, сообщается о взрывах в других регионах — в Кропивницком, Харькове, в Винницкой области.Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 07:23 мск по всей Украине объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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