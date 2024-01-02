В Киеве прогремела серия мощных взрывов
Мэр Киева Кличко сообщил о серии взрывов в городе, частично пропал свет
Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В столице Украины прогремели взрывы, сообщает в Telegram телеканал "Общественное".
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"В Киеве слышны взрывы", — говорится в публикации.
Это подтвердил мэр города Виталий Кличко.
"Взрывы в столице. В частности, в Голосеевском районе <...> Раздаются взрывы на Оболони", — написал он в Telegram-канале.
Позже Кличко добавил, что экстренные службы направились в Печерский район. Как пишут СМИ, там горит многоэтажка. По словам мэра, пожары также вспыхнули в Подольском, Оболонском и Деснянском районах.
По информации издания "Страна.ua", в Киеве продолжаются "очень громкие взрывы", пять районов остались без электричества.
Затем СМИ сообщили о еще одной волне взрывов.
Кроме того, сообщается о взрывах в других регионах — в Кропивницком, Харькове, в Винницкой области.
Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 07:23 мск по всей Украине объявили воздушную тревогу.
Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.