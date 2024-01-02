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Хуситы запустили две ракеты по американскому кораблю, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.01.2024
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06:07 02.01.2024 (обновлено: 09:39 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/khusity-1919422121.html
Хуситы запустили две ракеты по американскому кораблю, сообщили СМИ
Хуситы запустили две ракеты по американскому кораблю, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.01.2024
Хуситы запустили две ракеты по американскому кораблю, сообщили СМИ
Сторонники правящего на севере Йемена хуситского движения "Ансар Алла" выпустили две крылатые ракеты по американскому военному кораблю в Красном море, но не... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T06:07
2024-01-02T09:39
в мире
красное море
йемен
сша
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Сторонники правящего на севере Йемена хуситского движения "Ансар Алла" выпустили две крылатые ракеты по американскому военному кораблю в Красном море, но не попали, передает Sky News Arabia со ссылкой на военные источники в Йемене.&quot;Группировка хуситов запустила две крылатые ракеты по американскому военному кораблю вблизи острова Ханиш на юге Красного моря, не поразив корабль&quot;, — говорится в сообщении.По информации телеканала, минувшей ночью в Красном море шли "ожесточенные столкновения" между американским кораблем и катерами хуситов. Позже Sky News Arabia уточнил, что хуситы обстреляли корабль с большого расстояния, но попасть не смогли.В середине ноября движение "Ансар Алла" предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи. После этого некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические компании BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.США, в свою очередь, объявили, что вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции.
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в мире, красное море, йемен, сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Йемен, США, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы запустили две ракеты по американскому кораблю, сообщили СМИ

Sky News: хуситы запустили две ракеты по американскому кораблю в Красном море

© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Сторонники правящего на севере Йемена хуситского движения "Ансар Алла" выпустили две крылатые ракеты по американскому военному кораблю в Красном море, но не попали, передает Sky News Arabia со ссылкой на военные источники в Йемене.
«

"Группировка хуситов запустила две крылатые ракеты по американскому военному кораблю вблизи острова Ханиш на юге Красного моря, не поразив корабль", — говорится в сообщении.

По информации телеканала, минувшей ночью в Красном море шли "ожесточенные столкновения" между американским кораблем и катерами хуситов. Позже Sky News Arabia уточнил, что хуситы обстреляли корабль с большого расстояния, но попасть не смогли.
В середине ноября движение "Ансар Алла" предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи. После этого некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические компании BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.
США, в свою очередь, объявили, что вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции.
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В миреКрасное мореЙеменСШААнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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