Хуситы запустили две ракеты по американскому кораблю, сообщили СМИ
Sky News: хуситы запустили две ракеты по американскому кораблю в Красном море
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Сторонники правящего на севере Йемена хуситского движения "Ансар Алла" выпустили две крылатые ракеты по американскому военному кораблю в Красном море, но не попали, передает Sky News Arabia со ссылкой на военные источники в Йемене.
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"Группировка хуситов запустила две крылатые ракеты по американскому военному кораблю вблизи острова Ханиш на юге Красного моря, не поразив корабль", — говорится в сообщении.
По информации телеканала, минувшей ночью в Красном море шли "ожесточенные столкновения" между американским кораблем и катерами хуситов. Позже Sky News Arabia уточнил, что хуситы обстреляли корабль с большого расстояния, но попасть не смогли.
В середине ноября движение "Ансар Алла" предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи. После этого некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические компании BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.
США, в свою очередь, объявили, что вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции.