https://ria.ru/20240102/khusity-1919422121.html

Хуситы запустили две ракеты по американскому кораблю, сообщили СМИ

Хуситы запустили две ракеты по американскому кораблю, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.01.2024

Хуситы запустили две ракеты по американскому кораблю, сообщили СМИ

Сторонники правящего на севере Йемена хуситского движения "Ансар Алла" выпустили две крылатые ракеты по американскому военному кораблю в Красном море, но не... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T06:07

2024-01-02T06:07

2024-01-02T09:39

в мире

красное море

йемен

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ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Сторонники правящего на севере Йемена хуситского движения "Ансар Алла" выпустили две крылатые ракеты по американскому военному кораблю в Красном море, но не попали, передает Sky News Arabia со ссылкой на военные источники в Йемене."Группировка хуситов запустила две крылатые ракеты по американскому военному кораблю вблизи острова Ханиш на юге Красного моря, не поразив корабль", — говорится в сообщении.По информации телеканала, минувшей ночью в Красном море шли "ожесточенные столкновения" между американским кораблем и катерами хуситов. Позже Sky News Arabia уточнил, что хуситы обстреляли корабль с большого расстояния, но попасть не смогли.В середине ноября движение "Ансар Алла" предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи. После этого некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические компании BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.США, в свою очередь, объявили, что вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции.

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

красное море

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в мире, красное море, йемен, сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году