https://ria.ru/20240102/khamas-1919507251.html

Замполитбюро ХАМАС погиб при подрыве офиса в Бейруте, пишут СМИ

Замполитбюро ХАМАС погиб при подрыве офиса в Бейруте, пишут СМИ - РИА Новости, 02.01.2024

Замполитбюро ХАМАС погиб при подрыве офиса в Бейруте, пишут СМИ

Заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его сопровождающих погибли после взрыва в Южном Бейруте, передает ливанский спутниковый телеканал Al... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T19:49

2024-01-02T19:49

2024-01-02T23:19

в мире

бейрут

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ливан

хезболла

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919509035_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44259453fae4de94ccffc7fbb5e8447c.jpg

ДОХА, 2 янв — РИА Новости. Заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его сопровождающих погибли после взрыва в Южном Бейруте, передает ливанский спутниковый телеканал Al Mayadeen.По данным издания, израильский беспилотник нанес удар по зданию офиса палестинского движения тремя ракетами.Представитель ХАМАС сообщил каналу LBC, что глава офиса движения в Ливане Усама Хамдан при взрыве не пострадал. При этом, как уточнил палестинский телеканал Al Aqs, после удара вместе с замполитбюро погибли два командира военного крыла "Бригады Аль-Кассам" Самир Фанди Абу Амир и Аззам Аль-Акра Абу Аммар.Об атаке дрона во вторник вечером также заявило Национальное агентство новостей Ливана NNA. Инцидент произошел в районе Аль-Мушарафия. Сообщалось о шести погибших и нескольких пострадавших.Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Армия еврейского государства и бойцы движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20231227/tsakhal-1918589217.html

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

бейрут

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка на месте взрыва в Бейруте Обстановка на месте взрыва в Бейруте 2024-01-02T19:49 true PT0M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бейрут, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан, хезболла, израиль