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Замполитбюро ХАМАС погиб при подрыве офиса в Бейруте, пишут СМИ
Замполитбюро ХАМАС погиб при подрыве офиса в Бейруте, пишут СМИ - РИА Новости, 02.01.2024
Замполитбюро ХАМАС погиб при подрыве офиса в Бейруте, пишут СМИ
Заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его сопровождающих погибли после взрыва в Южном Бейруте, передает ливанский спутниковый телеканал Al... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T19:49
2024-01-02T19:49
2024-01-02T23:19
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ДОХА, 2 янв — РИА Новости. Заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его сопровождающих погибли после взрыва в Южном Бейруте, передает ливанский спутниковый телеканал Al Mayadeen.По данным издания, израильский беспилотник нанес удар по зданию офиса палестинского движения тремя ракетами.Представитель ХАМАС сообщил каналу LBC, что глава офиса движения в Ливане Усама Хамдан при взрыве не пострадал. При этом, как уточнил палестинский телеканал Al Aqs, после удара вместе с замполитбюро погибли два командира военного крыла "Бригады Аль-Кассам" Самир Фанди Абу Амир и Аззам Аль-Акра Абу Аммар.Об атаке дрона во вторник вечером также заявило Национальное агентство новостей Ливана NNA. Инцидент произошел в районе Аль-Мушарафия. Сообщалось о шести погибших и нескольких пострадавших.Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Армия еврейского государства и бойцы движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20231227/tsakhal-1918589217.html
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Обстановка на месте взрыва в Бейруте
Обстановка на месте взрыва в Бейруте
2024-01-02T19:49
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в мире, бейрут, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан, хезболла, израиль
В мире, Бейрут, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан, Хезболла, Израиль
Замполитбюро ХАМАС погиб при подрыве офиса в Бейруте, пишут СМИ
Al Mayadeen: замполитбюро ХАМАС Салех аль-Арури погиб при подрыве офиса в Ливане