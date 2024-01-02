https://ria.ru/20240102/grigorovich-1919447858.html
Путин поздравил хореографа Григоровича с днем рождения
Путин поздравил хореографа Григоровича с днем рождения - РИА Новости, 02.01.2024
Путин поздравил хореографа Григоровича с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил хореографа и балетмейстера Юрия Григоровича с днем рождения, отметив, что свою жизнь народный артист СССР посвятил... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T11:48
2024-01-02T11:48
2024-01-02T11:48
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил хореографа и балетмейстера Юрия Григоровича с днем рождения, отметив, что свою жизнь народный артист СССР посвятил подвижническому служению искусству, приумножению великих традиций русского балета, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Григоровичу во вторник исполняется 97 лет. "Уважаемый Юрий Николаевич! Примите сердечные поздравления с Днём рождения. Блистательный талант и созидательную энергию, всю свою жизнь Вы посвятили подвижническому служению искусству, приумножению великих традиций русского балета, воспитанию молодых артистов. Ваша многогранная творческая, наставническая деятельность – яркий пример высочайшего профессионализма и преданности избранному делу", - говорится в телеграмме президента РФ. Путин пожелал народному артисту здоровья, бодрости духа и всего наилучшего, а также поздравил с новогодними праздниками.
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РИА Новости
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россия, юрий григорович, владимир путин, балет, новости культуры
Культура, Россия, Юрий Григорович, Владимир Путин, Балет, Новости культуры
Путин поздравил хореографа Григоровича с днем рождения
Путин: хореограф Григорович приумножил великие традиции русского балета
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил хореографа и балетмейстера Юрия Григоровича с днем рождения, отметив, что свою жизнь народный артист СССР посвятил подвижническому служению искусству, приумножению великих традиций русского балета, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
Григоровичу во вторник исполняется 97 лет.
"Уважаемый Юрий Николаевич! Примите сердечные поздравления с Днём рождения. Блистательный талант и созидательную энергию, всю свою жизнь Вы посвятили подвижническому служению искусству, приумножению великих традиций русского балета, воспитанию молодых артистов. Ваша многогранная творческая, наставническая деятельность – яркий пример высочайшего профессионализма и преданности избранному делу", - говорится в телеграмме президента РФ.
Путин пожелал народному артисту здоровья, бодрости духа и всего наилучшего, а также поздравил с новогодними праздниками.
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