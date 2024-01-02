https://ria.ru/20240102/grigorovich-1919447858.html

Путин поздравил хореографа Григоровича с днем рождения

Путин поздравил хореографа Григоровича с днем рождения - РИА Новости, 02.01.2024

Путин поздравил хореографа Григоровича с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил хореографа и балетмейстера Юрия Григоровича с днем рождения, отметив, что свою жизнь народный артист СССР посвятил... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T11:48

2024-01-02T11:48

2024-01-02T11:48

культура

россия

юрий григорович

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил хореографа и балетмейстера Юрия Григоровича с днем рождения, отметив, что свою жизнь народный артист СССР посвятил подвижническому служению искусству, приумножению великих традиций русского балета, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Григоровичу во вторник исполняется 97 лет. "Уважаемый Юрий Николаевич! Примите сердечные поздравления с Днём рождения. Блистательный талант и созидательную энергию, всю свою жизнь Вы посвятили подвижническому служению искусству, приумножению великих традиций русского балета, воспитанию молодых артистов. Ваша многогранная творческая, наставническая деятельность – яркий пример высочайшего профессионализма и преданности избранному делу", - говорится в телеграмме президента РФ. Путин пожелал народному артисту здоровья, бодрости духа и всего наилучшего, а также поздравил с новогодними праздниками.

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Ольга Фомченкова

россия, юрий григорович, владимир путин, балет, новости культуры