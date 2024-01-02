https://ria.ru/20240102/f-16-1919439829.html

В ВСУ заявили, что о передаче Киеву истребителей F-16 речи не идет

В ВСУ заявили, что о передаче Киеву истребителей F-16 речи не идет - РИА Новости, 02.01.2024

В ВСУ заявили, что о передаче Киеву истребителей F-16 речи не идет

Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире, что о передаче Киеву западных истребителей F-16 речи не идет. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T10:40

2024-01-02T10:40

2024-01-02T10:40

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире, что о передаче Киеву западных истребителей F-16 речи не идет. "Ни одной новой информации по обучению пилотов и передаче самолетов или еще чего-то нет. Я не видел, не был там, ни про какие передачи (самолетов - ред.) речи не идет", - сказал Игнат в эфире телеканала "Рада", отвечая на вопрос, есть ли информация, когда Киев получит самолеты. Издание Newsweek со ссылкой на американский источник 27 декабря сообщало, что Украина, вероятно, уже могла получить первые истребители F-16 от Запада. Нидерланды и Дания ранее первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Как ранее писала газета Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника США, передача F-16 не обеспечит Киеву желаемого превосходства в воздухе, так как российские средства ПВО очень эффективны.

https://ria.ru/20240102/vsu-1919418962.html

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в мире, киев, украина, нидерланды, александр шульгин, сергей лавров, вооруженные силы украины, f-16