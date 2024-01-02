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В Красноярском крае девочка погибла после падения на нее телевизора
В Красноярском крае девочка погибла после падения на нее телевизора - РИА Новости, 02.01.2024
В Красноярском крае девочка погибла после падения на нее телевизора
Прокуратура проверяет информацию о гибели двухлетней девочки, на которую упал телевизор в Лесосибирске Красноярского края, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T16:06
2024-01-02T16:06
2024-01-02T16:06
происшествия
красноярский край
лесосибирск
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КРАСНОЯРСК, 2 янв — РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о гибели двухлетней девочки, на которую упал телевизор в Лесосибирске Красноярского края, сообщает региональная прокуратура. "Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью 2-летней девочки в Лесосибирске. Предварительно установлено, что днем 1 января 2024 года 22-летняя девушка находилась вдвоем с дочерью в съемном доме, играла в игрушки в зале, где на неустойчивой тумбе стоял телевизор. В какой-то момент женщина пошла на кухню за соком для ребенка, оставила его одного, а затем услышала грохот. Прибежав в комнату, она увидела, что на полу лежит телевизор, а рядом лежит тумба, под которой без признаков жизни находится ее дочь", — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что женщина вызвала скорую, врачи констатировали смерть ребенка. У девочки обнаружены повреждения в центре лба и нижней губы. По словам матери ребенка, в конце декабря хозяин дома привез телевизор. Женщина с сожителем установили его на тумбу, которая была неустойчива. При этом ребенок ранее подходил к тумбе и качался на ней. Известно, что семья на профилактическом учете не состоит. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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происшествия, красноярский край, лесосибирск
Происшествия, Красноярский край, Лесосибирск
В Красноярском крае девочка погибла после падения на нее телевизора
В Красноярском крае двухлетняя девочка погибла после падения на нее телевизора
КРАСНОЯРСК, 2 янв — РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о гибели двухлетней девочки, на которую упал телевизор в Лесосибирске Красноярского края, сообщает региональная прокуратура.
"Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью 2-летней девочки в Лесосибирске. Предварительно установлено, что днем 1 января 2024 года 22-летняя девушка находилась вдвоем с дочерью в съемном доме, играла в игрушки в зале, где на неустойчивой тумбе стоял телевизор. В какой-то момент женщина пошла на кухню за соком для ребенка, оставила его одного, а затем услышала грохот. Прибежав в комнату, она увидела, что на полу лежит телевизор, а рядом лежит тумба, под которой без признаков жизни находится ее дочь", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что женщина вызвала скорую, врачи констатировали смерть ребенка. У девочки обнаружены повреждения в центре лба и нижней губы. По словам матери ребенка, в конце декабря хозяин дома привез телевизор. Женщина с сожителем установили его на тумбу, которая была неустойчива. При этом ребенок ранее подходил к тумбе и качался на ней.
Известно, что семья на профилактическом учете не состоит. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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