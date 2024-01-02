https://ria.ru/20240102/delo-1919485251.html

На Украине завели дело против экс-депутата Госдумы Гаджиева*

На Украине завели дело против экс-депутата Госдумы Гаджиева* - РИА Новости, 02.01.2024

На Украине завели дело против экс-депутата Госдумы Гаджиева*

Уголовное дело заведено против бывшего депутата Госдумы России Магомеда Гаджиева* за поддержку решения о вхождении Крыма в состав РФ, сообщили в госбюро... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T16:33

2024-01-02T16:33

2024-01-02T16:34

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Уголовное дело заведено против бывшего депутата Госдумы России Магомеда Гаджиева* за поддержку решения о вхождении Крыма в состав РФ, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины. "Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему депутату Государственной Думы РФ 6 созыва Магомеду Гаджиеву*, который в 2014 (году) поддержал решение о незаконном вхождении Крыма в состав России", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госбюро расследований. Ранее на Украине неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Ранее Минюст РФ объявил о внесении Гаджиева* в реестр иностранных агентов. После этого президиум регионального политического совета Дагестанского отделения "Единой России" принял решение об исключении Гаджиева* из рядов членов партии "за действия, дискредитирующие партию". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России

https://ria.ru/20230527/gadzhiev-1874579684.html

https://ria.ru/20231016/gosizmena-1903060673.html

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