https://ria.ru/20240102/delo-1919485251.html
На Украине завели дело против экс-депутата Госдумы Гаджиева*
На Украине завели дело против экс-депутата Госдумы Гаджиева* - РИА Новости, 02.01.2024
На Украине завели дело против экс-депутата Госдумы Гаджиева*
Уголовное дело заведено против бывшего депутата Госдумы России Магомеда Гаджиева* за поддержку решения о вхождении Крыма в состав РФ, сообщили в госбюро... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T16:33
2024-01-02T16:33
2024-01-02T16:34
специальная военная операция на украине
россия
украина
севастополь
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727888341_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_ba601a0e7cd303f00cffae756a87349c.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Уголовное дело заведено против бывшего депутата Госдумы России Магомеда Гаджиева* за поддержку решения о вхождении Крыма в состав РФ, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины. "Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему депутату Государственной Думы РФ 6 созыва Магомеду Гаджиеву*, который в 2014 (году) поддержал решение о незаконном вхождении Крыма в состав России", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госбюро расследований. Ранее на Украине неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Ранее Минюст РФ объявил о внесении Гаджиева* в реестр иностранных агентов. После этого президиум регионального политического совета Дагестанского отделения "Единой России" принял решение об исключении Гаджиева* из рядов членов партии "за действия, дискредитирующие партию". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России
https://ria.ru/20230527/gadzhiev-1874579684.html
https://ria.ru/20231016/gosizmena-1903060673.html
россия
украина
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727888341_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_808baf9744ab30d62541745d63c8f9db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, севастополь, госдума рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Севастополь, Госдума РФ, В мире
На Украине завели дело против экс-депутата Госдумы Гаджиева*
ГБР Украины завела дело против экс-депутата ГД РФ Гаджиева
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Уголовное дело заведено против бывшего депутата Госдумы России Магомеда Гаджиева* за поддержку решения о вхождении Крыма в состав РФ, сообщили в госбюро
расследований (ГБР) Украины.
"Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему депутату Государственной Думы РФ 6 созыва Магомеду Гаджиеву*, который в 2014 (году) поддержал решение о незаконном вхождении Крыма в состав России", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госбюро расследований.
Глава Дагестана назвал экс-депутата Гаджиева* трусом и предателем
Ранее на Украине неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Ранее Минюст РФ объявил о внесении Гаджиева* в реестр иностранных агентов. После этого президиум регионального политического совета Дагестанского отделения "Единой России" принял решение об исключении Гаджиева* из рядов членов партии "за действия, дискредитирующие партию".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
На Украине предъявили обвинение в госизмене военному, бежавшему из страны
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России