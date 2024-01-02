https://ria.ru/20240102/delo-1919465415.html

В Тверской области возбудили дело после гибели семилетней девочки в реке

В Тверской области возбудили дело после гибели семилетней девочки в реке - РИА Новости, 02.01.2024

В Тверской области возбудили дело после гибели семилетней девочки в реке

Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Тверской области после гибели в реке семилетней девочки, сообщило СУСК по региону. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T14:05

2024-01-02T14:05

2024-01-02T14:05

происшествия

россия

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РЯЗАНЬ, 2 янв — РИА Новости. Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Тверской области после гибели в реке семилетней девочки, сообщило СУСК по региону. Как информировала в понедельник прокуратура области, инцидент произошел в акватории реки Городня в селе Киверичи Рамешковского муниципального округа. По предварительным данным, двое детей упали в воду, четырехлетнего мальчика спас очевидец, семилетнюю девочку вытащить из воды не удалось. Позднее СУСК сообщило об обнаружении тела ребенка. "По факту гибели ребенка для установления следственным путем всех обстоятельств произошедшего Бежецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК. Отмечается, что девочка "в отсутствие родительского контроля вышла на лед реки, провалилась под него и утонула".

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происшествия, россия