Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области возбудили дело после гибели семилетней девочки в реке - РИА Новости, 02.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/delo-1919465415.html
В Тверской области возбудили дело после гибели семилетней девочки в реке
В Тверской области возбудили дело после гибели семилетней девочки в реке - РИА Новости, 02.01.2024
В Тверской области возбудили дело после гибели семилетней девочки в реке
Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Тверской области после гибели в реке семилетней девочки, сообщило СУСК по региону. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T14:05
2024-01-02T14:05
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919387454_0:168:960:708_1920x0_80_0_0_e0b5c8db7dffa16f80f91e792f785d10.jpg
РЯЗАНЬ, 2 янв — РИА Новости. Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Тверской области после гибели в реке семилетней девочки, сообщило СУСК по региону. Как информировала в понедельник прокуратура области, инцидент произошел в акватории реки Городня в селе Киверичи Рамешковского муниципального округа. По предварительным данным, двое детей упали в воду, четырехлетнего мальчика спас очевидец, семилетнюю девочку вытащить из воды не удалось. Позднее СУСК сообщило об обнаружении тела ребенка. "По факту гибели ребенка для установления следственным путем всех обстоятельств произошедшего Бежецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК. Отмечается, что девочка "в отсутствие родительского контроля вышла на лед реки, провалилась под него и утонула".
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919387454_0:78:960:798_1920x0_80_0_0_245a8e1bcd80f445a458408ca9ab1927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Тверской области возбудили дело после гибели семилетней девочки в реке

СК в Тверской области возбудил дело после гибели семилетней девочки в реке

© Фото : Прокуратура Тверской области/TelegramВид на реку Городня, где утонула девочка вблизи села Киверичи в Тверской области
Вид на реку Городня, где утонула девочка вблизи села Киверичи в Тверской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© Фото : Прокуратура Тверской области/Telegram
Вид на реку Городня, где утонула девочка вблизи села Киверичи в Тверской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 2 янв — РИА Новости. Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Тверской области после гибели в реке семилетней девочки, сообщило СУСК по региону.
Как информировала в понедельник прокуратура области, инцидент произошел в акватории реки Городня в селе Киверичи Рамешковского муниципального округа. По предварительным данным, двое детей упали в воду, четырехлетнего мальчика спас очевидец, семилетнюю девочку вытащить из воды не удалось. Позднее СУСК сообщило об обнаружении тела ребенка.
"По факту гибели ребенка для установления следственным путем всех обстоятельств произошедшего Бежецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК.
Отмечается, что девочка "в отсутствие родительского контроля вышла на лед реки, провалилась под него и утонула".
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Выбор РИА Новости: главные происшествия 2023 года в России
22 декабря 2023, 10:45
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала