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"Вес и влияние растут". Как Москва и партнеры ведут мир к многополярности - РИА Новости, 02.01.2024
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08:00 02.01.2024 (обновлено: 08:01 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/briks-1916547232.html
"Вес и влияние растут". Как Москва и партнеры ведут мир к многополярности
"Вес и влияние растут". Как Москва и партнеры ведут мир к многополярности - РИА Новости, 02.01.2024
"Вес и влияние растут". Как Москва и партнеры ведут мир к многополярности
В этом году в БРИКС председательствует Россия. Работы предстоит много: с 1 января организация заметно расширилась, надо налаживать соответствующие... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T08:00
2024-01-02T08:01
в мире
россия
аргентина
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В этом году в БРИКС председательствует Россия. Работы предстоит много: с 1 января организация заметно расширилась, надо налаживать соответствующие коммуникационные механизмы. И заниматься формированием новой системы международных отношений.От пятерки к десяткеБРИКС в 2006-м создали Бразилия, Россия, Индия и Китай (тогда был BRIC). Спустя четыре года присоединилась Южно-Африканская Республика (South Africa).Эту организацию изначально позиционировали как, в первую очередь, экономическую. Основные принципы — невмешательство, взаимоуважение интересов, равенство. Ничего общего с ЕС или НАТО.Прагматизм БРИКС, отсутствие разделения на "ведущих" и "ведомых" оценили во всем мире. Возникла очередь из желающих вступить в объединение. В августе минувшего года на саммите в Йоханнесбурге решили принять Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Аргентина тоже собиралась. Однако избранный президент Хавьер Милей передумал.На Западе приветствовали этот демарш. В Москве отреагировали сдержанно. "Что касается выстраивания отношений с Аргентиной, то мы также в этом заинтересованы, — отметил в середине декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Мы надеемся, что Аргентина будет на том уровне, который она посчитает целесообразным, продолжать участие в БРИКС, и мы будем это приветствовать. И, конечно же, мы будем приветствовать выстраивание добрых отношений с новым руководством в Буэнос-Айресе".Не Аргентиной единойЕще на летнем саммите Сирил Рамафоса, президент ЮАР, председательствовавшей в БРИКС в 2023-м, сообщил: расширение продолжится. Заявки подали почти двадцать государств. В том числе давние союзники и партнеры России — Белоруссия, Венесуэла. Заинтересованность выразили и в Турции."Минимум еще двадцать пять стран изъявляют желание, по крайней мере хотят сотрудничать с этой организацией", — отмечал в ноябре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Кстати, на том же йоханнесбургском саммите присутствовали главы более 60 государств. Действует и формат "БРИКС плюс".Конечно, в США этому не рады. Хотя, как неоднократно подчеркивали и российские политики, и эксперты, никакого антиамериканизма в БРИКС нет. Эта организация "никому себя не противопоставляет, — говорил, в частности, Владимир Путин. — Но очевидно также и то, что у этого объективного процесса создания нового миропорядка все-таки есть непримиримые противники, стремящиеся этот процесс притормозить".Выступая на внеочередном саммите "Группы двадцати" в конце ноября российский лидер также сказал, что для разрешения мировых кризисов Москва готова к сотрудничеству в рамках и G20, и "других международных институтов, в том числе — в объединении БРИКС, вес и влияние которого, конечно, растет".А среди новых участников — и Саудовская Аравия, которую в США привыкли считать верным союзником, и Иран — враг Вашингтона. Это и есть проявление многополярности, о которой много говорят в БРИКС. А попытки затормозить процесс, о которых упоминал Путин, терпят очевидную неудачу.Обширное сотрудничествоОжидается, что в этом году саммит — уже в расширенном формате — состоится в Казани. Дата пока неизвестна."Казань провела ряд крупных международных мероприятий, спортивных и политических, — объяснял Владимир Путин на декабрьской пресс-конференции и прямой линии. — Естественным образом становится центром притяжения. Татарстан — многонациональная, многоконфессиональная республика. Выстроены отношения между конфессиями должным образом. Хороший пример в принципе для всей страны".Приоритеты российского председательствования уже определены. В ЮАР провели заседание шерп стран БРИКС, Россию представляла делегация во главе с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым. "В ходе российской "вахты" будет уделено внимание органичному встраиванию новых участников БРИКС в архитектуру многостороннего сотрудничества. Планируется также доработать модальности новой категории "государств-партнеров" объединения", — подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве.Среди других задач — углубление работы по традиционным для БРИКС направлениям, включая координацию на ключевых международных площадках, борьбу с терроризмом, отмыванием денег. Из вызовов, созданных агрессивной политикой Запада, — возвращение активов, полученных преступным путем. "Особый акцент будет сделан на повышении роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитии межбанковской кооперации с акцентом на наращивание расчетов в национальных валютах", — отметили в МИД. Путин неоднократно указывал, что уход от доллара в международной торговле продолжается.Разумеется, Москва уделит внимание и развитию культурных, гуманитарных связей. Пробные шары уже запущены: под занавес 2023-го в российской столице под эгидой Московской недели моды успешно прошел BRICS+ Fashion Summit. Продолжается практика "перекрестных годов", студенческих обменов, что демонстрирует прочность БРИКС на всех уровнях.
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в мире, россия, аргентина, владимир путин, брикс
В мире, Россия, Аргентина, Владимир Путин, БРИКС
"Вес и влияние растут". Как Москва и партнеры ведут мир к многополярности

Россия стала председателем обновленного БРИКС

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В этом году в БРИКС председательствует Россия. Работы предстоит много: с 1 января организация заметно расширилась, надо налаживать соответствующие коммуникационные механизмы. И заниматься формированием новой системы международных отношений.

От пятерки к десятке

БРИКС в 2006-м создали Бразилия, Россия, Индия и Китай (тогда был BRIC). Спустя четыре года присоединилась Южно-Африканская Республика (South Africa).
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Эту организацию изначально позиционировали как, в первую очередь, экономическую. Основные принципы — невмешательство, взаимоуважение интересов, равенство. Ничего общего с ЕС или НАТО.
Прагматизм БРИКС, отсутствие разделения на "ведущих" и "ведомых" оценили во всем мире. Возникла очередь из желающих вступить в объединение. В августе минувшего года на саммите в Йоханнесбурге решили принять Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Аргентина тоже собиралась. Однако избранный президент Хавьер Милей передумал.
© AP Photo / Gustavo GarelloПрезидент Аргентины Хавьер Милей выступает перед конгрессом
Президент Аргентины Хавьер Милей выступает перед конгрессом - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Gustavo Garello
Президент Аргентины Хавьер Милей выступает перед конгрессом
На Западе приветствовали этот демарш. В Москве отреагировали сдержанно. "Что касается выстраивания отношений с Аргентиной, то мы также в этом заинтересованы, — отметил в середине декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Мы надеемся, что Аргентина будет на том уровне, который она посчитает целесообразным, продолжать участие в БРИКС, и мы будем это приветствовать. И, конечно же, мы будем приветствовать выстраивание добрых отношений с новым руководством в Буэнос-Айресе".

Не Аргентиной единой

Еще на летнем саммите Сирил Рамафоса, президент ЮАР, председательствовавшей в БРИКС в 2023-м, сообщил: расширение продолжится. Заявки подали почти двадцать государств. В том числе давние союзники и партнеры России — Белоруссия, Венесуэла. Заинтересованность выразили и в Турции.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Индии Нарендра Моди на итоговой пресс-конференции после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций
Президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Индии Нарендра Моди на итоговой пресс-конференции после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Индии Нарендра Моди на итоговой пресс-конференции после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций
"Минимум еще двадцать пять стран изъявляют желание, по крайней мере хотят сотрудничать с этой организацией", — отмечал в ноябре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Кстати, на том же йоханнесбургском саммите присутствовали главы более 60 государств. Действует и формат "БРИКС плюс".
Конечно, в США этому не рады. Хотя, как неоднократно подчеркивали и российские политики, и эксперты, никакого антиамериканизма в БРИКС нет. Эта организация "никому себя не противопоставляет, — говорил, в частности, Владимир Путин. — Но очевидно также и то, что у этого объективного процесса создания нового миропорядка все-таки есть непримиримые противники, стремящиеся этот процесс притормозить".
Выступая на внеочередном саммите "Группы двадцати" в конце ноября российский лидер также сказал, что для разрешения мировых кризисов Москва готова к сотрудничеству в рамках и G20, и "других международных институтов, в том числе — в объединении БРИКС, вес и влияние которого, конечно, растет".
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите "Группы двадцати"
А среди новых участников — и Саудовская Аравия, которую в США привыкли считать верным союзником, и Иран — враг Вашингтона. Это и есть проявление многополярности, о которой много говорят в БРИКС. А попытки затормозить процесс, о которых упоминал Путин, терпят очевидную неудачу.

Обширное сотрудничество

Ожидается, что в этом году саммит — уже в расширенном формате — состоится в Казани. Дата пока неизвестна.
"Казань провела ряд крупных международных мероприятий, спортивных и политических, — объяснял Владимир Путин на декабрьской пресс-конференции и прямой линии. — Естественным образом становится центром притяжения. Татарстан — многонациональная, многоконфессиональная республика. Выстроены отношения между конфессиями должным образом. Хороший пример в принципе для всей страны".
Приоритеты российского председательствования уже определены. В ЮАР провели заседание шерп стран БРИКС, Россию представляла делегация во главе с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым. "В ходе российской "вахты" будет уделено внимание органичному встраиванию новых участников БРИКС в архитектуру многостороннего сотрудничества. Планируется также доработать модальности новой категории "государств-партнеров" объединения", — подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Среди других задач — углубление работы по традиционным для БРИКС направлениям, включая координацию на ключевых международных площадках, борьбу с терроризмом, отмыванием денег. Из вызовов, созданных агрессивной политикой Запада, — возвращение активов, полученных преступным путем. "Особый акцент будет сделан на повышении роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитии межбанковской кооперации с акцентом на наращивание расчетов в национальных валютах", — отметили в МИД. Путин неоднократно указывал, что уход от доллара в международной торговле продолжается.
Разумеется, Москва уделит внимание и развитию культурных, гуманитарных связей. Пробные шары уже запущены: под занавес 2023-го в российской столице под эгидой Московской недели моды успешно прошел BRICS+ Fashion Summit. Продолжается практика "перекрестных годов", студенческих обменов, что демонстрирует прочность БРИКС на всех уровнях.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБаннер BRICS+ Fashion Summit
Баннер BRICS+ Fashion Summit - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Баннер BRICS+ Fashion Summit
 
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