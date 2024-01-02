https://ria.ru/20240102/biden-1919508768.html

Треть американцев считают избрание Байдена нелегитимным, показал опрос

Треть американцев считают избрание Байдена нелегитимным, показал опрос - РИА Новости, 02.01.2024

Треть американцев считают избрание Байдена нелегитимным, показал опрос

Более трети американцев считают, что избрание Джо Байдена президентом не было легитимным, об этом свидетельствуют результаты опроса газеты Washington Post и... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T20:00

2024-01-02T20:00

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Более трети американцев считают, что избрание Джо Байдена президентом не было легитимным, об этом свидетельствуют результаты опроса газеты Washington Post и университета Мэриленда. На вопрос, считают ли опрошенные избрание Байдена легитимным, 36% респондентов ответили отрицательно, а 62% - положительно. Когда американцам задали аналогичный вопрос в декабре 2021 года, 29% назвали избрание Байдена нелегитимным, противоположную позицию выбрали 69%. При этом 33% опрошенных считают, что существуют веские доказательства повсеместного мошенничества во время выборов 2020 года. В декабре 2021 года подобной точки зрения придерживались 30% респондентов. Опрос проводился 14-18 декабря 2023 года онлайн и по телефону, в нем приняли участие 1024 совершеннолетних американцев, погрешность составляет 4,1 процентных пункта. Экс-президент США Дональд Трамп продолжает настаивать, что он выиграл президентские выборы 2020 года, но лишился второго срока из-за подтасованных результатов голосования. Все его попытки доказать махинации в судах и оспорить победу Байдена завершились ничем. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.

https://ria.ru/20231230/teylor_svift-1919053792.html

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в мире, сша, мэриленд, джо байден, дональд трамп, президентские выборы в сша