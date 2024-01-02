Треть американцев считают избрание Байдена нелегитимным, показал опрос
WP: 36% американцев считают избрание Байдена в 2020 году нелегитимным
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Более трети американцев считают, что избрание Джо Байдена президентом не было легитимным, об этом свидетельствуют результаты опроса газеты Washington Post и университета Мэриленда.
На вопрос, считают ли опрошенные избрание Байдена легитимным, 36% респондентов ответили отрицательно, а 62% - положительно. Когда американцам задали аналогичный вопрос в декабре 2021 года, 29% назвали избрание Байдена нелегитимным, противоположную позицию выбрали 69%.
При этом 33% опрошенных считают, что существуют веские доказательства повсеместного мошенничества во время выборов 2020 года. В декабре 2021 года подобной точки зрения придерживались 30% респондентов.
Опрос проводился 14-18 декабря 2023 года онлайн и по телефону, в нем приняли участие 1024 совершеннолетних американцев, погрешность составляет 4,1 процентных пункта.
Экс-президент США Дональд Трамп продолжает настаивать, что он выиграл президентские выборы 2020 года, но лишился второго срока из-за подтасованных результатов голосования. Все его попытки доказать махинации в судах и оспорить победу Байдена завершились ничем. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.