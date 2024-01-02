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На юге Бейрута прогремел взрыв в офисе ХАМАС, есть погибшие - РИА Новости, 02.01.2024
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19:23 02.01.2024 (обновлено: 20:09 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/beyrut-1919504743.html
На юге Бейрута прогремел взрыв в офисе ХАМАС, есть погибшие
На юге Бейрута прогремел взрыв в офисе ХАМАС, есть погибшие - РИА Новости, 02.01.2024
На юге Бейрута прогремел взрыв в офисе ХАМАС, есть погибшие
Израильский заминированный беспилотник поразил офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, пострадали четыре человека, сообщило Национальное агентство... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T19:23
2024-01-02T20:09
в мире
бейрут
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хезболла
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ДОХА, 2 янв - РИА Новости. Израильский заминированный беспилотник поразил офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, пострадали четыре человека, сообщило Национальное агентство новостей Ливана NNA.По его информации, удар по офису ХАМАС в районе Аль-Мушаррафия привел к гибели четырех человек, также есть несколько раненых.Представитель ХАМАС сообщил ливанскому каналу LBC, что глава офиса движения в Ливане Усама Хамдан от взрыва не пострадал.Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что сильный взрыв прозвучал во вторник вечером в южном пригороде Бейрута, где находятся офисы движений "Хезболлах" и ХАМАС.По информации NNA, израильский беспилотник попал в офис ХАМАС в районе Аль-Мушаррафия, несколько человек были ранены. В этот район прибыли машины скорой помощи для помощи пострадавшим.
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Обстановка на месте взрыва в Бейруте
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в мире, бейрут, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла
В мире, Бейрут, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла
На юге Бейрута прогремел взрыв в офисе ХАМАС, есть погибшие

На юге Бейрута прогремел взрыв в офисе ХАМАС, погибли четыре человека

Читать ria.ru в
ДОХА, 2 янв - РИА Новости. Израильский заминированный беспилотник поразил офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, пострадали четыре человека, сообщило Национальное агентство новостей Ливана NNA.
По его информации, удар по офису ХАМАС в районе Аль-Мушаррафия привел к гибели четырех человек, также есть несколько раненых.
Представитель ХАМАС сообщил ливанскому каналу LBC, что глава офиса движения в Ливане Усама Хамдан от взрыва не пострадал.
Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что сильный взрыв прозвучал во вторник вечером в южном пригороде Бейрута, где находятся офисы движений "Хезболлах" и ХАМАС.
По информации NNA, израильский беспилотник попал в офис ХАМАС в районе Аль-Мушаррафия, несколько человек были ранены. В этот район прибыли машины скорой помощи для помощи пострадавшим.
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В миреБейрутХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХезболла
 
 
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