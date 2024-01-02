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На юге Бейрута прогремел взрыв в офисе ХАМАС, есть погибшие

На юге Бейрута прогремел взрыв в офисе ХАМАС, есть погибшие - РИА Новости, 02.01.2024

На юге Бейрута прогремел взрыв в офисе ХАМАС, есть погибшие

Израильский заминированный беспилотник поразил офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, пострадали четыре человека, сообщило Национальное агентство... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T19:23

2024-01-02T19:23

2024-01-02T20:09

в мире

бейрут

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хезболла

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ДОХА, 2 янв - РИА Новости. Израильский заминированный беспилотник поразил офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, пострадали четыре человека, сообщило Национальное агентство новостей Ливана NNA.По его информации, удар по офису ХАМАС в районе Аль-Мушаррафия привел к гибели четырех человек, также есть несколько раненых.Представитель ХАМАС сообщил ливанскому каналу LBC, что глава офиса движения в Ливане Усама Хамдан от взрыва не пострадал.Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что сильный взрыв прозвучал во вторник вечером в южном пригороде Бейрута, где находятся офисы движений "Хезболлах" и ХАМАС.По информации NNA, израильский беспилотник попал в офис ХАМАС в районе Аль-Мушаррафия, несколько человек были ранены. В этот район прибыли машины скорой помощи для помощи пострадавшим.

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Обстановка на месте взрыва в Бейруте Обстановка на месте взрыва в Бейруте 2024-01-02T19:23 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бейрут, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла