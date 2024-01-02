https://ria.ru/20240102/belgorod-1919520902.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 02.01.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность, сообщает городская администрация в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T22:35
2024-01-02T22:35
2024-01-02T22:51
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БЕЛГОРОД, 2 янв - РИА Новости. В Белгороде объявили ракетную опасность, сообщает городская администрация в своем Telegram-канале."В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам", - написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Также о ракетной опасности предупредили в мэрии. "Внимание! Город Белгород. Ракетная опасность", - говорится в Telegram-канале городской администрации.Белгород 2 января вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще 11 человек пострадали.
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происшествия, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгороде объявили ракетную опасность
Мэрия Белгорода сообщила о новой ракетной опасности