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В Белгороде прогремели взрывы, объявлена ракетная опасность - РИА Новости, 02.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:33 02.01.2024 (обновлено: 23:30 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/belgorod-1919520784.html
В Белгороде прогремели взрывы, объявлена ракетная опасность
В Белгороде прогремели взрывы, объявлена ракетная опасность - РИА Новости, 02.01.2024
В Белгороде прогремели взрывы, объявлена ракетная опасность
В Белгороде вновь прозвучала сирена воздушной тревоги, слышны звуки взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T22:33
2024-01-02T23:30
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
владимир путин
массированный обстрел центра белгорода
внезапные учения вко и авиации
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БЕЛГОРОД, 2 янв — РИА Новости. В Белгороде вновь прозвучала сирена воздушной тревоги, слышны звуки взрывов, передает корреспондент РИА Новости.Они прогремели около 22:30 мск, у домов дрожали стекла, а у машин сработала сигнализация."В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам", — написал губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Об угрозе удара также предупредили в мэрии города.По данным министерства обороны, украинские военные за 2 января выпустили по Белгороду и области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все их сбили российские средства ПВО. Как уточнил Гладков, после атаки армии противника один человек погиб, еще 11 получили ранения.Массированный обстрел БелгородаДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240102/belgorod-1919519082.html
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
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белгород, происшествия, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, владимир путин, массированный обстрел центра белгорода, внезапные учения вко и авиации
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Массированный обстрел центра Белгорода, Внезапные учения ВКО и авиации
В Белгороде прогремели взрывы, объявлена ракетная опасность

В Белгороде прозвучала сирена воздушной тревоги, прогремели взрывы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 2 янв — РИА Новости. В Белгороде вновь прозвучала сирена воздушной тревоги, слышны звуки взрывов, передает корреспондент РИА Новости.
Они прогремели около 22:30 мск, у домов дрожали стекла, а у машин сработала сигнализация.
"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам", — написал губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Об угрозе удара также предупредили в мэрии города.
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По данным министерства обороны, украинские военные за 2 января выпустили по Белгороду и области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все их сбили российские средства ПВО. Как уточнил Гладков, после атаки армии противника один человек погиб, еще 11 получили ранения.

Массированный обстрел Белгорода

Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.
Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковВладимир ПутинМассированный обстрел центра БелгородаВнезапные учения ВКО и авиации
 
 
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