https://ria.ru/20240102/belgorod-1919520013.html

В Белгороде обезвредили второй неразорвавшийся снаряд

В Белгороде обезвредили второй неразорвавшийся снаряд - РИА Новости, 02.01.2024

В Белгороде обезвредили второй неразорвавшийся снаряд

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе ликвидирован второй неразорвавшийся снаряд. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T22:27

2024-01-02T22:27

2024-01-02T22:27

специальная военная операция на украине

белгород

россия

белгородская область

вячеслав гладков

валентин демидов

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе ликвидирован второй неразорвавшийся снаряд. Ранее Демидов сообщил о ликвидации в городе неразорвавшегося боеприпаса. Позднее он предупредил, что проводится плановая ликвидация еще одного неразорвавшегося снаряда. Людей отвели на безопасное расстояние. "Боеприпас ликвидировали", - написал Демидов в своем Telegram-канале. Белгород 2 января вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще 11 человек пострадали.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

белгород

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белгородская область

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белгород, россия, белгородская область, вячеслав гладков, валентин демидов, вооруженные силы украины, происшествия