https://ria.ru/20240102/belgorod-1919519718.html

При обстреле Белгорода и его района получили повреждения более 70 домов

При обстреле Белгорода и его района получили повреждения более 70 домов - РИА Новости, 02.01.2024

При обстреле Белгорода и его района получили повреждения более 70 домов

Более 70 домов и 40 автомобилей повреждены из-за обстрела со стороны Украины Белгородского района и областного центра во вторник, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T22:20

2024-01-02T22:20

2024-01-02T22:20

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Более 70 домов и 40 автомобилей повреждены из-за обстрела со стороны Украины Белгородского района и областного центра во вторник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Белгороде различные разрушения зафиксированы в 53 частных домовладениях, в 6 квартирах 4 МКД, 7 хозсубъектах и 37 автомобилях и одном автобусе. В Белгородском районе разрушения различной степени зафиксированы в 14 частных домовладениях, 2 гаражах и 7 автомобилях", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Белгород 2 января вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще 11 человек пострадали.

белгород

белгородский район

белгородская область

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