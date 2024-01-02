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При обстреле Белгорода и его района получили повреждения более 70 домов - РИА Новости, 02.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/belgorod-1919519718.html
При обстреле Белгорода и его района получили повреждения более 70 домов
При обстреле Белгорода и его района получили повреждения более 70 домов - РИА Новости, 02.01.2024
При обстреле Белгорода и его района получили повреждения более 70 домов
Более 70 домов и 40 автомобилей повреждены из-за обстрела со стороны Украины Белгородского района и областного центра во вторник, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T22:20
2024-01-02T22:20
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Более 70 домов и 40 автомобилей повреждены из-за обстрела со стороны Украины Белгородского района и областного центра во вторник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Белгороде различные разрушения зафиксированы в 53 частных домовладениях, в 6 квартирах 4 МКД, 7 хозсубъектах и 37 автомобилях и одном автобусе. В Белгородском районе разрушения различной степени зафиксированы в 14 частных домовладениях, 2 гаражах и 7 автомобилях", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Белгород 2 января вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще 11 человек пострадали.
белгород
белгородский район
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происшествия, белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле Белгорода и его района получили повреждения более 70 домов

Гладков: при обстреле Белгорода и его района получили повреждения более 70 домов

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Последствия обстрела Белгорода
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Более 70 домов и 40 автомобилей повреждены из-за обстрела со стороны Украины Белгородского района и областного центра во вторник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Белгороде различные разрушения зафиксированы в 53 частных домовладениях, в 6 квартирах 4 МКД, 7 хозсубъектах и 37 автомобилях и одном автобусе. В Белгородском районе разрушения различной степени зафиксированы в 14 частных домовладениях, 2 гаражах и 7 автомобилях", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Белгород 2 января вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще 11 человек пострадали.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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