ВСУ трижды за день обстреляли Белгород, пострадали 11 человек

БЕЛГОРОД, 2 янв — РИА Новости. Одиннадцать человек получили ранения после трех атак украинских войск на Белгород, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде один человек погиб — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. По пострадавшим. В результате трех обстрелов получили ранения 11 человек", — написал он.Так, при атаке один из боеприпасов прилетел в частный жилой дом. Находившийся там мужчина получил осколочные ранения головы и верхних конечностей, его прооперировали. Позднее в больницу привезли жену пострадавшего и сына. У обоих было шоковое состояние и контузия. Врачи отпустили их на амбулаторное лечение, рассказал глава региона.По его словам, еще шесть человек получили ранения у авторынка. Двоих забрала скорая помощь — у мужчины слепое осколочное ранение грудной клетки и осколочное ранение головы, у женщины — контузия и осколочное ранение головы. Оба пациента находятся в областной клинической больнице и получают всю необходимую помощь, отметил Гладков."Двоих пострадавших в больницу привезли бригады медицины катастроф — у мужчины и женщины контузия, они осмотрены врачами и отпущены на амбулаторное лечение домой. Еще двое мужчин с контузией были осмотрены бригадой скорой на месте, от госпитализации отказались", — сказал губернатор.Он уточнил, что еще одна женщина пострадала после прилета в районе салона "Мерседес", у нее рваная рана левой кисти без признаков кровотечения, но от госпитализации пациентка отказалась.Кроме того, один осколок прилетел в следовавший по маршруту автобус, он пробил крышу и травмировал руку пассажирки. Пострадавшую доставили в травмпункт, где медики оказали ей всю необходимую помощь, добавил Гладков.По данным министерства обороны, украинские военные за 2 января выпустили по Белгороду и области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все их сбили российские средства ПВО.Массированный обстрел БелгородаДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
БЕЛГОРОД, 2 янв — РИА Новости. Одиннадцать человек получили ранения после трех атак украинских войск на Белгород, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Белгороде один человек погиб — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. По пострадавшим. В результате трех обстрелов получили ранения 11 человек", — написал он.
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Так, при атаке один из боеприпасов прилетел в частный жилой дом. Находившийся там мужчина получил осколочные ранения головы и верхних конечностей, его прооперировали. Позднее в больницу привезли жену пострадавшего и сына. У обоих было шоковое состояние и контузия. Врачи отпустили их на амбулаторное лечение, рассказал глава региона.
По его словам, еще шесть человек получили ранения у авторынка. Двоих забрала скорая помощь — у мужчины слепое осколочное ранение грудной клетки и осколочное ранение головы, у женщины — контузия и осколочное ранение головы. Оба пациента находятся в областной клинической больнице и получают всю необходимую помощь, отметил Гладков.
"Двоих пострадавших в больницу привезли бригады медицины катастроф — у мужчины и женщины контузия, они осмотрены врачами и отпущены на амбулаторное лечение домой. Еще двое мужчин с контузией были осмотрены бригадой скорой на месте, от госпитализации отказались", — сказал губернатор.
Он уточнил, что еще одна женщина пострадала после прилета в районе салона "Мерседес", у нее рваная рана левой кисти без признаков кровотечения, но от госпитализации пациентка отказалась.
Кроме того, один осколок прилетел в следовавший по маршруту автобус, он пробил крышу и травмировал руку пассажирки. Пострадавшую доставили в травмпункт, где медики оказали ей всю необходимую помощь, добавил Гладков.
По данным министерства обороны, украинские военные за 2 января выпустили по Белгороду и области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все их сбили российские средства ПВО.
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Массированный обстрел Белгорода
Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.
Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
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