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ВСУ трижды за день обстреляли Белгород, пострадали 11 человек - РИА Новости, 02.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:34 02.01.2024 (обновлено: 22:03 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/belgorod-1919515798.html
ВСУ трижды за день обстреляли Белгород, пострадали 11 человек
ВСУ трижды за день обстреляли Белгород, пострадали 11 человек - РИА Новости, 02.01.2024
ВСУ трижды за день обстреляли Белгород, пострадали 11 человек
Одиннадцать человек получили ранения после трех атак украинских войск на Белгород, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T21:34
2024-01-02T22:03
белгород
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
владимир путин
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БЕЛГОРОД, 2 янв — РИА Новости. Одиннадцать человек получили ранения после трех атак украинских войск на Белгород, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде один человек погиб — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. По пострадавшим. В результате трех обстрелов получили ранения 11 человек", — написал он.Так, при атаке один из боеприпасов прилетел в частный жилой дом. Находившийся там мужчина получил осколочные ранения головы и верхних конечностей, его прооперировали. Позднее в больницу привезли жену пострадавшего и сына. У обоих было шоковое состояние и контузия. Врачи отпустили их на амбулаторное лечение, рассказал глава региона.По его словам, еще шесть человек получили ранения у авторынка. Двоих забрала скорая помощь — у мужчины слепое осколочное ранение грудной клетки и осколочное ранение головы, у женщины — контузия и осколочное ранение головы. Оба пациента находятся в областной клинической больнице и получают всю необходимую помощь, отметил Гладков."Двоих пострадавших в больницу привезли бригады медицины катастроф — у мужчины и женщины контузия, они осмотрены врачами и отпущены на амбулаторное лечение домой. Еще двое мужчин с контузией были осмотрены бригадой скорой на месте, от госпитализации отказались", — сказал губернатор.Он уточнил, что еще одна женщина пострадала после прилета в районе салона "Мерседес", у нее рваная рана левой кисти без признаков кровотечения, но от госпитализации пациентка отказалась.Кроме того, один осколок прилетел в следовавший по маршруту автобус, он пробил крышу и травмировал руку пассажирки. Пострадавшую доставили в травмпункт, где медики оказали ей всю необходимую помощь, добавил Гладков.По данным министерства обороны, украинские военные за 2 января выпустили по Белгороду и области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все их сбили российские средства ПВО.Массированный обстрел БелгородаДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240102/belgorod-1919491482.html
https://ria.ru/20240102/udar-1919517976.html
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белгород, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, владимир путин
Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Владимир Путин
ВСУ трижды за день обстреляли Белгород, пострадали 11 человек

Гладков: после трех атак ВСУ на Белгород пострадали 11 человек

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Последствия обстрела Белгорода
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 янв — РИА Новости. Одиннадцать человек получили ранения после трех атак украинских войск на Белгород, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Белгороде один человек погиб — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. По пострадавшим. В результате трех обстрелов получили ранения 11 человек", — написал он.
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области
Вчера, 17:19
Так, при атаке один из боеприпасов прилетел в частный жилой дом. Находившийся там мужчина получил осколочные ранения головы и верхних конечностей, его прооперировали. Позднее в больницу привезли жену пострадавшего и сына. У обоих было шоковое состояние и контузия. Врачи отпустили их на амбулаторное лечение, рассказал глава региона.
По его словам, еще шесть человек получили ранения у авторынка. Двоих забрала скорая помощь — у мужчины слепое осколочное ранение грудной клетки и осколочное ранение головы, у женщины — контузия и осколочное ранение головы. Оба пациента находятся в областной клинической больнице и получают всю необходимую помощь, отметил Гладков.
"Двоих пострадавших в больницу привезли бригады медицины катастроф — у мужчины и женщины контузия, они осмотрены врачами и отпущены на амбулаторное лечение домой. Еще двое мужчин с контузией были осмотрены бригадой скорой на месте, от госпитализации отказались", — сказал губернатор.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
Он уточнил, что еще одна женщина пострадала после прилета в районе салона "Мерседес", у нее рваная рана левой кисти без признаков кровотечения, но от госпитализации пациентка отказалась.
Кроме того, один осколок прилетел в следовавший по маршруту автобус, он пробил крышу и травмировал руку пассажирки. Пострадавшую доставили в травмпункт, где медики оказали ей всю необходимую помощь, добавил Гладков.
По данным министерства обороны, украинские военные за 2 января выпустили по Белгороду и области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все их сбили российские средства ПВО.
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Вчера, 22:00

Массированный обстрел Белгорода

Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.
Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВладимир Путин
 
 
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