https://ria.ru/20240102/belgorod-1919483082.html

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 02.01.2024

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T16:14

2024-01-02T16:14

2024-01-02T16:53

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

россия

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919229647_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_38502c0392399b0805af9875ff8b8e9f.jpg

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Сирена ракетной опасности была запущена в городе третий раз за день в 14.27."В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Белгород сегодня вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны России, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

белгород

россия

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, происшествия, россия, белгородская область, вячеслав гладков