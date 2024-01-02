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В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 02.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:14 02.01.2024 (обновлено: 16:53 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/belgorod-1919483082.html
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 02.01.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T16:14
2024-01-02T16:53
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
россия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Сирена ракетной опасности была запущена в городе третий раз за день в 14.27."В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Белгород сегодня вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны России, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали.
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белгород, происшествия, россия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Гладков: в Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Сирена ракетной опасности была запущена в городе третий раз за день в 14.27.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
"В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Белгород сегодня вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны России, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали.
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