https://ria.ru/20240102/belgorod-1919474584.html

Патриарх Кирилл поручил Белгородской митрополии помочь пострадавшим от ВСУ

Патриарх Кирилл поручил Белгородской митрополии помочь пострадавшим от ВСУ - РИА Новости, 02.01.2024

Патриарх Кирилл поручил Белгородской митрополии помочь пострадавшим от ВСУ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил духовенству Белгородской митрополии оказывать всестороннюю духовную и материальную помощь семьям погибших и... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T15:18

2024-01-02T15:18

2024-01-02T15:20

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил духовенству Белгородской митрополии оказывать всестороннюю духовную и материальную помощь семьям погибших и пострадавших в Белгороде в результате ракетного удара ВСУ по центру города накануне Нового года, сообщается во вторник на сайте Русской православной церкви (РПЦ) Телефонный разговор патриарха Московского и всея Руси Кирилла с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном (Поповым) состоялся накануне, сообщается на сайте РПЦ. "Предстоятель Русской православной церкви благословил усилить пастырское участие духовенства Белогородской митрополии в судьбах людей, которых коснулась эта трагедия, оказать всю возможную помощь семьям погибших и пострадавших, утешить и поддержать их в это тяжелое время", - говорится в сообщении. В РПЦ подчеркнули, что особое внимание патриарх обратил на необходимость оказывать всемерную духовную и материальную поддержку семьям, потерявшим родных и близких в этой трагедии. "Предстоятель РПЦ распорядился в случае необходимости совершать отпевания и погребения погибших за счет средств Белгородской епархии", - говорится в сообщении. Патриарх Кирилл подчеркнул, что жители Белгорода проявляют мужество и стойкость перед лицом выпавших на их долю испытаний, несмотря ни на что сохраняют присутствие духа и не впадает в уныние. Тридцатого декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.

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