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Патриарх Кирилл поручил Белгородской митрополии помочь пострадавшим от ВСУ - РИА Новости, 02.01.2024
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Религия
 
15:18 02.01.2024 (обновлено: 15:20 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/belgorod-1919474584.html
Патриарх Кирилл поручил Белгородской митрополии помочь пострадавшим от ВСУ
Патриарх Кирилл поручил Белгородской митрополии помочь пострадавшим от ВСУ - РИА Новости, 02.01.2024
Патриарх Кирилл поручил Белгородской митрополии помочь пострадавшим от ВСУ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил духовенству Белгородской митрополии оказывать всестороннюю духовную и материальную помощь семьям погибших и... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T15:18
2024-01-02T15:20
религия
происшествия
белгород
белгородская область
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
вячеслав гладков
русская православная церковь
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил духовенству Белгородской митрополии оказывать всестороннюю духовную и материальную помощь семьям погибших и пострадавших в Белгороде в результате ракетного удара ВСУ по центру города накануне Нового года, сообщается во вторник на сайте Русской православной церкви (РПЦ) Телефонный разговор патриарха Московского и всея Руси Кирилла с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном (Поповым) состоялся накануне, сообщается на сайте РПЦ. "Предстоятель Русской православной церкви благословил усилить пастырское участие духовенства Белогородской митрополии в судьбах людей, которых коснулась эта трагедия, оказать всю возможную помощь семьям погибших и пострадавших, утешить и поддержать их в это тяжелое время", - говорится в сообщении. В РПЦ подчеркнули, что особое внимание патриарх обратил на необходимость оказывать всемерную духовную и материальную поддержку семьям, потерявшим родных и близких в этой трагедии. "Предстоятель РПЦ распорядился в случае необходимости совершать отпевания и погребения погибших за счет средств Белгородской епархии", - говорится в сообщении. Патриарх Кирилл подчеркнул, что жители Белгорода проявляют мужество и стойкость перед лицом выпавших на их долю испытаний, несмотря ни на что сохраняют присутствие духа и не впадает в уныние. Тридцатого декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
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происшествия, белгород, белгородская область, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), вячеслав гладков, русская православная церковь, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода
Религия, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Вячеслав Гладков, Русская православная церковь, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
Патриарх Кирилл поручил Белгородской митрополии помочь пострадавшим от ВСУ

Патриарх Кирилл поручил духовенству Белгорода помочь пострадавшим от удара ВСУ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМемориал в память о погибших после обстрела ВСУ в Белгороде
Мемориал в память о погибших после обстрела ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Мемориал в память о погибших после обстрела ВСУ в Белгороде
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил духовенству Белгородской митрополии оказывать всестороннюю духовную и материальную помощь семьям погибших и пострадавших в Белгороде в результате ракетного удара ВСУ по центру города накануне Нового года, сообщается во вторник на сайте Русской православной церкви (РПЦ)
Телефонный разговор патриарха Московского и всея Руси Кирилла с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном (Поповым) состоялся накануне, сообщается на сайте РПЦ.
«
"Предстоятель Русской православной церкви благословил усилить пастырское участие духовенства Белогородской митрополии в судьбах людей, которых коснулась эта трагедия, оказать всю возможную помощь семьям погибших и пострадавших, утешить и поддержать их в это тяжелое время", - говорится в сообщении.
В РПЦ подчеркнули, что особое внимание патриарх обратил на необходимость оказывать всемерную духовную и материальную поддержку семьям, потерявшим родных и близких в этой трагедии.
"Предстоятель РПЦ распорядился в случае необходимости совершать отпевания и погребения погибших за счет средств Белгородской епархии", - говорится в сообщении.
Патриарх Кирилл подчеркнул, что жители Белгорода проявляют мужество и стойкость перед лицом выпавших на их долю испытаний, несмотря ни на что сохраняют присутствие духа и не впадает в уныние.
Тридцатого декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали.
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
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РелигияПроисшествияБелгородБелгородская областьРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Вячеслав ГладковРусская православная церковьВооруженные силы УкраиныМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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