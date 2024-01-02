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В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 02.01.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T13:56
2024-01-02T13:56
2024-01-02T13:57
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белгород
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Сирена ракетной опасности была запущена в городе второй раз за день. Ранее Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО, сбиты четыре воздушных цели на подлете к городу, по предварительным данным, есть один пострадавший."В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков.В Минобороны РФ ранее сообщили об уничтожении над Белгородом четырех запущенных с Украины ракеты реактивной системы залпового огня "Ольха". Позже в ведомстве уточнили, что над Белгородом были сбиты еще пять украинских ракет "Ольха".
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белгород, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в Белгороде
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
Сирена ракетной опасности была запущена в городе второй раз за день. Ранее Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО, сбиты четыре воздушных цели на подлете к городу, по предварительным данным, есть один пострадавший.
"В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков.
В Минобороны РФ ранее сообщили об уничтожении над Белгородом четырех запущенных с Украины ракеты реактивной системы залпового огня "Ольха". Позже в ведомстве уточнили, что над Белгородом были сбиты еще пять украинских ракет "Ольха".
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