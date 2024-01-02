https://ria.ru/20240102/belgorod-1919463507.html

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 02.01.2024

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T13:56

2024-01-02T13:56

2024-01-02T13:57

специальная военная операция на украине

белгород

вячеслав гладков

безопасность

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Сирена ракетной опасности была запущена в городе второй раз за день. Ранее Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО, сбиты четыре воздушных цели на подлете к городу, по предварительным данным, есть один пострадавший."В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков.В Минобороны РФ ранее сообщили об уничтожении над Белгородом четырех запущенных с Украины ракеты реактивной системы залпового огня "Ольха". Позже в ведомстве уточнили, что над Белгородом были сбиты еще пять украинских ракет "Ольха".

https://ria.ru/20240101/putin-1919358014.html

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белгород, вячеслав гладков, безопасность