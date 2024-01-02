Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 02.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:56 02.01.2024 (обновлено: 13:57 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/belgorod-1919463507.html
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 02.01.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T13:56
2024-01-02T13:57
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919229647_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_38502c0392399b0805af9875ff8b8e9f.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Сирена ракетной опасности была запущена в городе второй раз за день. Ранее Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО, сбиты четыре воздушных цели на подлете к городу, по предварительным данным, есть один пострадавший."В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков.В Минобороны РФ ранее сообщили об уничтожении над Белгородом четырех запущенных с Украины ракеты реактивной системы залпового огня "Ольха". Позже в ведомстве уточнили, что над Белгородом были сбиты еще пять украинских ракет "Ольха".
https://ria.ru/20240101/putin-1919358014.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919229647_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_9b17c28c216fb182004a84b7f3566357.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в Белгороде

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Сирена ракетной опасности была запущена в городе второй раз за день. Ранее Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО, сбиты четыре воздушных цели на подлете к городу, по предварительным данным, есть один пострадавший.
"В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков.
В Минобороны РФ ранее сообщили об уничтожении над Белгородом четырех запущенных с Украины ракеты реактивной системы залпового огня "Ольха". Позже в ведомстве уточнили, что над Белгородом были сбиты еще пять украинских ракет "Ольха".
Путин навещает бойцов СВО в военном госпитале имени Вишневского - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Путин пригрозил ВСУ новыми ударами после теракта в Белгороде
1 января, 14:37
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВячеслав ГладковБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала