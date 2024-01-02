На подлете к Белгороду сбили четыре воздушные цели

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Система ПВО сбила четыре воздушные цели при подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито четыре воздушных цели на подлете к городу", — написал он.По предварительным данным, при этом пострадал один человек, у него осколочные ранения рук и ног, он находится в тяжелом состоянии. Скорая помощь везет его в больницу, добавил губернатор.Он отметил, что оперативные и аварийные службы работают на месте, уточняя информацию о разрушениях.В 12:06 в Белгороде прозвучала сирена ракетной опасности. В 12:45 ее отменили.Днем 30 декабря украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. По информации Минобороны, ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве.По последним данным, жертвами теракта стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Россия созвала Совбез ООН из-за атаки на Белгород. Российский постпред Василий Небензя, выступая на заседании, назвал этот удар преднамеренным актом терроризма, направленным против мирного населения, а Брюссель, Вашингтон и Лондон — соучастниками преступлений киевского режима. Все организаторы и исполнители этой террористической атаки понесут наказание, заверил Небензя.
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96
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353
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Воздушная тревога в Белгороде
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде, все жители должны спуститься в укрытие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
На подлете к Белгороду сбили четыре воздушные цели
Гладков: на подлете к Белгороду сбили четыре воздушные цели
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Система ПВО сбила четыре воздушные цели при подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито четыре воздушных цели на подлете к городу", — написал он.
По предварительным данным, при этом пострадал один человек, у него осколочные ранения рук и ног, он находится в тяжелом состоянии. Скорая помощь везет его в больницу, добавил губернатор.
Он отметил, что оперативные и аварийные службы работают на месте, уточняя информацию о разрушениях.
Путин пригрозил ВСУ новыми ударами после теракта в Белгороде
Вчера, 14:37
В 12:06 в Белгороде прозвучала сирена ракетной опасности. В 12:45 ее отменили.
Днем 30 декабря украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. По информации Минобороны, ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.
В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве.
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13
По последним данным, жертвами теракта стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Россия созвала Совбез ООН из-за атаки на Белгород. Российский постпред Василий Небензя, выступая на заседании, назвал этот удар преднамеренным актом терроризма, направленным против мирного населения, а Брюссель, Вашингтон и Лондон — соучастниками преступлений киевского режима. Все организаторы и исполнители этой террористической атаки понесут наказание, заверил Небензя.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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