https://ria.ru/20240102/belgorod-1919454604.html

На подлете к Белгороду сбили четыре воздушные цели

На подлете к Белгороду сбили четыре воздушные цели - РИА Новости, 02.01.2024

На подлете к Белгороду сбили четыре воздушные цели

Система ПВО сбила четыре воздушные цели при подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T12:50

2024-01-02T12:50

2024-01-02T13:31

специальная военная операция на украине

белгород

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Система ПВО сбила четыре воздушные цели при подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито четыре воздушных цели на подлете к городу", — написал он.По предварительным данным, при этом пострадал один человек, у него осколочные ранения рук и ног, он находится в тяжелом состоянии. Скорая помощь везет его в больницу, добавил губернатор.Он отметил, что оперативные и аварийные службы работают на месте, уточняя информацию о разрушениях.В 12:06 в Белгороде прозвучала сирена ракетной опасности. В 12:45 ее отменили.Днем 30 декабря украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. По информации Минобороны, ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве.По последним данным, жертвами теракта стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Россия созвала Совбез ООН из-за атаки на Белгород. Российский постпред Василий Небензя, выступая на заседании, назвал этот удар преднамеренным актом терроризма, направленным против мирного населения, а Брюссель, Вашингтон и Лондон — соучастниками преступлений киевского режима. Все организаторы и исполнители этой террористической атаки понесут наказание, заверил Небензя.

https://ria.ru/20240101/putin-1919358014.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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Воздушная тревога в Белгороде Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде, все жители должны спуститься в укрытие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 2024-01-02T12:50 true PT0M16S

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белгород