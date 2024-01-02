https://ria.ru/20240102/avariya-1919511576.html
В Новосибирске опрокинулась маршрутка, есть пострадавшие
В Новосибирске опрокинулась маршрутка, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.01.2024
В Новосибирске опрокинулась маршрутка, есть пострадавшие
Пять человек пострадали во вторник в дорожной аварии в Новосибирске, где опрокинулся маршрутный микроавтобус, сообщает региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T20:42
2024-01-02T20:42
2024-01-02T20:42
новосибирск
происшествия
авто
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НОВОСИБИРСК, 2 янв - РИА Новости. Пять человек пострадали во вторник в дорожной аварии в Новосибирске, где опрокинулся маршрутный микроавтобус, сообщает региональная Госавтоинспекция. "В 21.45 (17.45 мск - ред.) на территории Октябрьского района, по предварительной информации, водитель-мужчина 1962 года рождения, управляя автомобилем ГАЗель (маршрут 91)... не справился с управлением и совершил опрокидывание на проезжей части", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в результате ДТП пострадали пять пассажиров маршрутки: мужчина 2002 года рождения, женщины 1981, 1995 и 2003 года рождения, а также несовершеннолетняя девушка 2006 года рождения. Все они доставлены в больницу, характер травм уточняется. Также уточняются другие обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
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новосибирск, происшествия, авто
Новосибирск, Происшествия, Авто
В Новосибирске опрокинулась маршрутка, есть пострадавшие
В Новосибирске опрокинулась маршрутка, пострадали пять человек