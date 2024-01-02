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Над Белгородской областью сбили две "Точки-У" и семь ракет "Ольха" - РИА Новости, 03.01.2024
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23:33 02.01.2024 (обновлено: 00:01 03.01.2024)
https://ria.ru/20240102/ataka-1919525278.html
Над Белгородской областью сбили две "Точки-У" и семь ракет "Ольха"
Над Белгородской областью сбили две "Точки-У" и семь ракет "Ольха" - РИА Новости, 03.01.2024
Над Белгородской областью сбили две "Точки-У" и семь ракет "Ольха"
Системы ПВО уничтожили две ракеты "Точка-У" и семь ракет "Ольха" украинских войск над Белгородской областью, следует из сообщения Минобороны России. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-02T23:33
2024-01-03T00:01
безопасность
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгород
владимир путин
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Системы ПВО уничтожили две ракеты "Точка-У" и семь ракет "Ольха" украинских войск над Белгородской областью, следует из сообщения Минобороны России."Около 22:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и ОТРК "Точка-У". Дежурными средствами ПВО две ракеты ОТРК "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха" были уничтожены над Белгородской областью", — заявили в ведомстве. Чуть ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о девяти сбитых воздушных целях над Белгородом и Белгородским районом. По предварительным данным, никто не пострадал. До этого он предупреждал о ракетной опасности и призывал жителей не подходить к окнам.Таким образом, украинские военные за 2 января выпустили по Белгороду и области 24 ракеты "Ольха" собственной разработки, все их сбили российские средства ПВО. Как уточнял глава региона, после атаки армии противника один человек погиб, еще 11 получили ранения.Массированный обстрел БелгородаДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240102/belgorod-1919519082.html
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безопасность, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгород, владимир путин, массированный обстрел центра белгорода
Безопасность, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгород, Владимир Путин, Массированный обстрел центра Белгорода
Над Белгородской областью сбили две "Точки-У" и семь ракет "Ольха"

МО РФ: ПВО сбила две "Точки-У" и семь ракет "Ольха" над Белгородской областью

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПоказательный пуск ракеты из тактического комплекса "Точка-У"
Показательный пуск ракеты из тактического комплекса Точка-У - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Показательный пуск ракеты из тактического комплекса "Точка-У". Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Системы ПВО уничтожили две ракеты "Точка-У" и семь ракет "Ольха" украинских войск над Белгородской областью, следует из сообщения Минобороны России.
"Около 22:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и ОТРК "Точка-У". Дежурными средствами ПВО две ракеты ОТРК "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха" были уничтожены над Белгородской областью", — заявили в ведомстве.
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Чуть ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о девяти сбитых воздушных целях над Белгородом и Белгородским районом. По предварительным данным, никто не пострадал. До этого он предупреждал о ракетной опасности и призывал жителей не подходить к окнам.
Таким образом, украинские военные за 2 января выпустили по Белгороду и области 24 ракеты "Ольха" собственной разработки, все их сбили российские средства ПВО. Как уточнял глава региона, после атаки армии противника один человек погиб, еще 11 получили ранения.

Массированный обстрел Белгорода

Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.
Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
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БезопасностьРоссияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгородВладимир ПутинМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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