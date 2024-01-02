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СМИ сообщили о второй за сутки атаке на базу США в Ираке - РИА Новости, 02.01.2024
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11:06 02.01.2024 (обновлено: 12:31 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/ataka-1919443418.html
СМИ сообщили о второй за сутки атаке на базу США в Ираке
СМИ сообщили о второй за сутки атаке на базу США в Ираке - РИА Новости, 02.01.2024
СМИ сообщили о второй за сутки атаке на базу США в Ираке
В столице Иракского Курдистана городе Эрбиле обстреляли базу сил международной антитеррористической коалиции, передает телеканал Al-Mayadeen. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T11:06
2024-01-02T12:31
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эрбиль
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КАИР, 2 янв — РИА Новости. В столице Иракского Курдистана городе Эрбиле обстреляли базу сил международной антитеррористической коалиции, передает телеканал Al-Mayadeen."Американские войска на базе, расположенной в районе аэропорта Эрбиля, подверглись обстрелу", — говорится в сообщении. О последствиях обстрела пока ничего не известно.Это второе нападение на авиабазу в Эрбиле за сутки. Накануне вечером местные антитеррористические службы заявили, что на базу совершена атака с помощью беспилотника, но его сбили.Кроме того, иракские группировки атаковали другую американскую базу — Green Village на востоке Сирии. Ответственность за это взяли на себя "Силы исламского сопротивления в Ираке".С начала обострения палестино-израильского конфликта американские базы в Ираке и Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
https://ria.ru/20240101/stolknovenie-1919407501.html
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в мире, эрбиль, сша, ирак
В мире, Эрбиль, США, Ирак
СМИ сообщили о второй за сутки атаке на базу США в Ираке

Al-Mayadeen: база США в Иракском Курдистане подверглась обстрелу

© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan SheldonАмериканская авиабаза Эрбиль в Ираке
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке
© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan Sheldon
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 2 янв — РИА Новости. В столице Иракского Курдистана городе Эрбиле обстреляли базу сил международной антитеррористической коалиции, передает телеканал Al-Mayadeen.
"Американские войска на базе, расположенной в районе аэропорта Эрбиля, подверглись обстрелу", — говорится в сообщении.
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О последствиях обстрела пока ничего не известно.
Это второе нападение на авиабазу в Эрбиле за сутки. Накануне вечером местные антитеррористические службы заявили, что на базу совершена атака с помощью беспилотника, но его сбили.
Кроме того, иракские группировки атаковали другую американскую базу — Green Village на востоке Сирии. Ответственность за это взяли на себя "Силы исламского сопротивления в Ираке".
С начала обострения палестино-израильского конфликта американские базы в Ираке и Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
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