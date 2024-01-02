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СМИ сообщили о второй за сутки атаке на базу США в Ираке
СМИ сообщили о второй за сутки атаке на базу США в Ираке - РИА Новости, 02.01.2024
СМИ сообщили о второй за сутки атаке на базу США в Ираке
В столице Иракского Курдистана городе Эрбиле обстреляли базу сил международной антитеррористической коалиции, передает телеканал Al-Mayadeen. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T11:06
2024-01-02T11:06
2024-01-02T12:31
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КАИР, 2 янв — РИА Новости. В столице Иракского Курдистана городе Эрбиле обстреляли базу сил международной антитеррористической коалиции, передает телеканал Al-Mayadeen."Американские войска на базе, расположенной в районе аэропорта Эрбиля, подверглись обстрелу", — говорится в сообщении. О последствиях обстрела пока ничего не известно.Это второе нападение на авиабазу в Эрбиле за сутки. Накануне вечером местные антитеррористические службы заявили, что на базу совершена атака с помощью беспилотника, но его сбили.Кроме того, иракские группировки атаковали другую американскую базу — Green Village на востоке Сирии. Ответственность за это взяли на себя "Силы исламского сопротивления в Ираке".С начала обострения палестино-израильского конфликта американские базы в Ираке и Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
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в мире, эрбиль, сша, ирак
В мире, Эрбиль, США, Ирак
СМИ сообщили о второй за сутки атаке на базу США в Ираке
Al-Mayadeen: база США в Иракском Курдистане подверглась обстрелу