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Центр подготовки младших специалистов ВДВ подготовил более 20 тысяч военных - РИА Новости, 02.01.2024
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06:11 02.01.2024
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Центр подготовки младших специалистов ВДВ подготовил более 20 тысяч военных
Центр подготовки младших специалистов ВДВ подготовил более 20 тысяч военных - РИА Новости, 02.01.2024
Центр подготовки младших специалистов ВДВ подготовил более 20 тысяч военных
Более 20 тысяч военных прошли обучение в учебном центре подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T06:11
2024-01-02T06:11
безопасность
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Более 20 тысяч военных прошли обучение в учебном центре подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск, сообщили в Минобороны России. "Учебный центр подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск в интересах соединений и воинских частей подготовил более 20 тысяч военнослужащих из 65 субъектов Российской Федерации. Срок обучения для военнослужащих по призыву составляет 3,5 месяца. После успешной сдачи квалификационных экзаменов личный состав по призыву убыл в войска для прохождения службы", - говорится в сообщении. Уточняется, что в учебном центре обучение проводится по более чем 10 специальностям, основные из которых: механики-водители, наводчики-операторы боевых машин десанта (БМД), специалисты связи и артиллерии. Обучение проводят инструкторы, имеющие за плечами боевой опыт участия в специальной военной операции. "Обучение десантников проходит на современных бронемашинах на танкодроме полигона, в том числе новейших БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка". Личный состав выполняет упражнения контрольных стрельб из автоматов АК-74М, АК-12, пулеметов ПКМ и "Печенег", гранатометов РПГ-7Д и АГС-30 днем и ночью", - добавили в Минобороны РФ. В военном ведомстве отметили, что весь личный состав отрабатывает нормативы по воздушно-десантной подготовке, в том числе по укладке десантных парашютов, надеванию парашюта и снаряжения, а также по действиям парашютиста-десантника в воздухе. Обучение завершается совершением прыжков из самолета Ан-2 с высоты 800 метров.
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безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ
Центр подготовки младших специалистов ВДВ подготовил более 20 тысяч военных

МО: более 20 тысяч прошли обучение в центре подготовки младших специалистов ВДВ

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкПоказательные выступления военнослужащих ВДВ
Показательные выступления военнослужащих ВДВ - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Показательные выступления военнослужащих ВДВ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Более 20 тысяч военных прошли обучение в учебном центре подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск, сообщили в Минобороны России.
«
"Учебный центр подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск в интересах соединений и воинских частей подготовил более 20 тысяч военнослужащих из 65 субъектов Российской Федерации. Срок обучения для военнослужащих по призыву составляет 3,5 месяца. После успешной сдачи квалификационных экзаменов личный состав по призыву убыл в войска для прохождения службы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в учебном центре обучение проводится по более чем 10 специальностям, основные из которых: механики-водители, наводчики-операторы боевых машин десанта (БМД), специалисты связи и артиллерии. Обучение проводят инструкторы, имеющие за плечами боевой опыт участия в специальной военной операции.
"Обучение десантников проходит на современных бронемашинах на танкодроме полигона, в том числе новейших БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка". Личный состав выполняет упражнения контрольных стрельб из автоматов АК-74М, АК-12, пулеметов ПКМ и "Печенег", гранатометов РПГ-7Д и АГС-30 днем и ночью", - добавили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве отметили, что весь личный состав отрабатывает нормативы по воздушно-десантной подготовке, в том числе по укладке десантных парашютов, надеванию парашюта и снаряжения, а также по действиям парашютиста-десантника в воздухе. Обучение завершается совершением прыжков из самолета Ан-2 с высоты 800 метров.
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