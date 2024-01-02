https://ria.ru/20240102/armiya-1919422304.html

Центр подготовки младших специалистов ВДВ подготовил более 20 тысяч военных

Центр подготовки младших специалистов ВДВ подготовил более 20 тысяч военных - РИА Новости, 02.01.2024

Центр подготовки младших специалистов ВДВ подготовил более 20 тысяч военных

Более 20 тысяч военных прошли обучение в учебном центре подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T06:11

2024-01-02T06:11

2024-01-02T06:11

безопасность

россия

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Более 20 тысяч военных прошли обучение в учебном центре подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск, сообщили в Минобороны России. "Учебный центр подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск в интересах соединений и воинских частей подготовил более 20 тысяч военнослужащих из 65 субъектов Российской Федерации. Срок обучения для военнослужащих по призыву составляет 3,5 месяца. После успешной сдачи квалификационных экзаменов личный состав по призыву убыл в войска для прохождения службы", - говорится в сообщении. Уточняется, что в учебном центре обучение проводится по более чем 10 специальностям, основные из которых: механики-водители, наводчики-операторы боевых машин десанта (БМД), специалисты связи и артиллерии. Обучение проводят инструкторы, имеющие за плечами боевой опыт участия в специальной военной операции. "Обучение десантников проходит на современных бронемашинах на танкодроме полигона, в том числе новейших БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка". Личный состав выполняет упражнения контрольных стрельб из автоматов АК-74М, АК-12, пулеметов ПКМ и "Печенег", гранатометов РПГ-7Д и АГС-30 днем и ночью", - добавили в Минобороны РФ. В военном ведомстве отметили, что весь личный состав отрабатывает нормативы по воздушно-десантной подготовке, в том числе по укладке десантных парашютов, надеванию парашюта и снаряжения, а также по действиям парашютиста-десантника в воздухе. Обучение завершается совершением прыжков из самолета Ан-2 с высоты 800 метров.

https://ria.ru/20231211/lotos-1914653918.html

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безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф